大陸也有老人逼讓座 男子崩潰哭吼：都欺負我！　

台灣捷運、公車頻頻發生博愛座讓座爭議，大陸瀋陽地鐵也發生老人要求讓座事件，被要求讓座的男子甚至當場情緒崩潰，狂吼：「我得掙錢，你給我錢啊」、「都欺負我」。

瀟湘晨報報導， 16日在瀋陽地鐵1號線上，一名男子和老人因為讓座問題而發生爭執。男子雖然沒坐在博愛座上，但老人堅持男子還是應該把位子讓給他，男子隨後情緒崩潰，並在車廂內狂吼狂叫。

男子一邊拍打大腿，一邊崩潰大喊：「我得掙錢，你給我錢啊」、「都欺負我」。男子並多次大力跺腳、拍打胸口、大哭。周圍有乘客稱他「搶座」，男子回答「我就樂意坐這怎麼了、我搶座怎麼了……。」

河南法制報報導，現場目擊者稱，男子上車時因碰撞已和別人發生口角，上車後沒座位，於是擠坐在一位阿姨腿上。男子崩潰期間，輔警一直輕拍他的後背進行安撫。

大部分網友看到影片後認為，男子可能是生活壓力太大，「說實在，現在年輕人比老年人還需要坐一會歇歇。」

也有網友發現，男子從頭到尾都沒帶髒話罵人，只是單純情緒崩潰，可能工作一整天真的很累了，「坐一下怎麼了？」還有網友直呼：「不需要倚老賣老」、「看起來現場還有座位，這大爺幹嘛非得跟他爭位？」

瀋陽地鐵的一名工作人員表示，後續情況是車站工作人員與輔警及時上車進行防護，乘客在青年大街站下車了，交由輔警處理。「他情緒激動了，應該不會被處罰。」