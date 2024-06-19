快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸也有老人逼讓座 男子崩潰哭吼：都欺負我！　

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
瀋陽地鐵1號線上，一名男子和老人因為讓座問題而發生爭執。男子雖然沒坐在博愛座上，但老人堅持男子應該把位子讓給他坐，隨後男子開始情緒崩潰，並在車廂內狂吼狂叫。（圖／取自瀟湘晨報）
瀋陽地鐵1號線上，一名男子和老人因為讓座問題而發生爭執。男子雖然沒坐在博愛座上，但老人堅持男子應該把位子讓給他坐，隨後男子開始情緒崩潰，並在車廂內狂吼狂叫。（圖／取自瀟湘晨報）

台灣捷運、公車頻頻發生博愛座讓座爭議，大陸瀋陽地鐵也發生老人要求讓座事件，被要求讓座的男子甚至當場情緒崩潰，狂吼：「我得掙錢，你給我錢啊」、「都欺負我」。

瀟湘晨報報導， 16日在瀋陽地鐵1號線上，一名男子和老人因為讓座問題而發生爭執。男子雖然沒坐在博愛座上，但老人堅持男子還是應該把位子讓給他，男子隨後情緒崩潰，並在車廂內狂吼狂叫。

男子一邊拍打大腿，一邊崩潰大喊：「我得掙錢，你給我錢啊」、「都欺負我」。男子並多次大力跺腳、拍打胸口、大哭。周圍有乘客稱他「搶座」，男子回答「我就樂意坐這怎麼了、我搶座怎麼了……。」

河南法制報報導，現場目擊者稱，男子上車時因碰撞已和別人發生口角，上車後沒座位，於是擠坐在一位阿姨腿上。男子崩潰期間，輔警一直輕拍他的後背進行安撫。

大部分網友看到影片後認為，男子可能是生活壓力太大，「說實在，現在年輕人比老年人還需要坐一會歇歇。」

也有網友發現，男子從頭到尾都沒帶髒話罵人，只是單純情緒崩潰，可能工作一整天真的很累了，「坐一下怎麼了？」還有網友直呼：「不需要倚老賣老」、「看起來現場還有座位，這大爺幹嘛非得跟他爭位？」

瀋陽地鐵的一名工作人員表示，後續情況是車站工作人員與輔警及時上車進行防護，乘客在青年大街站下車了，交由輔警處理。「他情緒激動了，應該不會被處罰。」

情緒 讓座

延伸閱讀

【重磅快評】博愛座變搏鬥座 修法能化解世代對立？

博愛座存廢引熱議 老盟：博愛座應維持

基隆也傳鬧劇…白髮翁要學生讓座阿嬤遭婦嗆 司機：博愛座不代表老人座

北捷再爆搶博愛座傷人！苦苓：應發起「佔領博愛座」運動

相關新聞

大陸也有老人逼讓座 男子崩潰哭吼：都欺負我！　

台灣捷運、公車頻頻發生博愛座讓座爭議，大陸瀋陽地鐵也發生老人要求讓座事件，被要求讓座的男子甚至當場情緒崩潰，狂吼：「我得...

周末有颱風？GFS預測格美將生成強度達這級別 專家：路徑奇特

踏入颱風季節，周末將生成颱風格美？美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周日（6月22日至23日）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後大轉彎穿過海口市再登陸。

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

發生在去年2月震驚香港社會的名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超...

華南暴雨至少13死 福建龍岩「客家第一宗祠」坍塌

中國南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，18日晚已知至少造成13人死亡，數十人失聯或受困。中國氣象台指出，包括廣西、...

工人腳踩食材 山東、河南鴨腸廠髒又亂

口感脆、味道鮮的鴨腸和鵝腸是火鍋店裡熱銷食材，新京報透過暗訪山東、河南加工廠，發現工作車間環境「髒亂差」令人作嘔，工人腳...

北京上班族瘋進修 奔向夜校搶報興趣班

大學校園裡，一群上班族下班後，直接走進教室上「興趣班」。最近，北京工業大學、北京聯合大學、東城區職工大學三所公辦院校陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。