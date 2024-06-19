周末有颱風？GFS預測格美將生成強度達這級別 專家：路徑奇特

踏入颱風季節，周末將生成颱風格美？美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周日（6月22日至23日）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後大轉彎穿過海口市再登陸。

有經常分享天氣消息的內地博主表示，這熱帶氣旋發展速度比較快，估計將達熱帶風暴級別，而其走向比較獨特，初步預計可能登陸海南島或者廣東城市。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

根據美國全球預報系統GFS最新預測，周六至周日（6月22日至23日）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後大轉彎穿過海口市再登陸。

而參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），南海會有大型氣流擾動，但結構及強度與GFS預計略有不同。

有經常分享天氣消息的內地博主表示，「對於海洋區域來說，的確颱風的活動趨勢已經出現」，並引述GFS數據指，預計6月22日（星期六）南海區域有1個熱帶擾動出現並且增強，發展速度也比較快，在6月23日（星期日）就增強出997 hPa（熱帶風暴級別）。

博主指，依照氣壓值，這可能是今年第3號颱風格美，而其走向比較獨特，「來了1個『反抛物線走向』」，最終預計在6月24日（下星期一）靠近中國華南，初步預計可能登陸海南島或者廣東。不過他提到，就算形成颱風格美，實力也不強，「只不過需要注意這種小颱風帶來的降雨影響」；至於根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），雖然給出不少「颱風線」，但沒有明顯颱風活動趨勢。

台灣氣象專家吳德榮亦說，根據最新美國模式模擬地面圖，南海有熱帶擾動正在醞釀，有機會成為颱風，而歐洲模式地面圖也看到有熱帶擾動正在醞釀，所以下周南海有颱風生成機率「滿高」。

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。

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文章授權轉載自《香港01》