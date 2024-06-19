快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（圖／取自貴陽晚報）
涉盜竊金飾，蔡天鳳前夫鄺港智認7罪判囚3年半。（圖／取自貴陽晚報）

發生在去年2月震驚香港社會的名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超過港幣630萬元（約合新台幣2,642萬元）的金飾等財物， 19日他於法院承認6項盜竊罪及1項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，被判刑42個月。

香港有線新聞報導，28歲被告鄺港智，被控於2013至2015年謊稱從事大陸黃金投資生意，誘騙6名受害人合資購入共逾港幣630萬元金飾，並盜取他們的金飾等財物，包括39條項鍊、32條手鍊、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條，案件原於2015年開審，但鄺港智棄保潛逃7.5年後，才因謀殺案被捕。

案情指出，鄺港智是在網路上結識6名男子後，邀請6人合作黃金買賣投資生意，鄺港智帶6人到不同珠寶店購買金飾，聲稱可較高價格賣出金飾，賺取利潤後可分給6人，但鄺港智取得金飾後就杳無音信。

鄺港智去年被捕時，身上有港幣68萬元現金、5隻名表、1支勞斯萊斯車鑰匙、2支凌志車鑰匙，以及他大哥的護照和大陸駕駛執照。鄺港智求情透露是因母親破產、大哥留學而備受壓力。

法官認為被告並非因一時貪念，而是處心積慮下犯案。但考慮被告已經認罪，並已向受害人歸還全數款項，最終判處監禁42個月。

鄺港智及死者蔡天鳳前大伯鄺港傑、前公公鄺球，被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪一案，則交付高院審理。蔡天鳳前婆婆李瑞香在羈押15個月後由外甥保釋出獄。

蔡天鳳 鄺港智 金飾

延伸閱讀

洛桑報告：香港競爭力躍居全球第5 政府效率微跌

崔建春：香港海外法官制度合適 離任不須大驚小怪

香港交易所「打風不停市」 9月23日上路

香港80歲單車阿伯誤闖快道 警方援手重新踏上圓夢路

相關新聞

香港碎屍案 蔡天鳳前夫鄺港智盜竊金飾認罪遭判刑3年半

發生在去年2月震驚香港社會的名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，其前夫鄺港智在調查期間被揭發早年盜取6名受害者價值超...

華南暴雨至少13死 福建龍岩「客家第一宗祠」坍塌

中國南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，18日晚已知至少造成13人死亡，數十人失聯或受困。中國氣象台指出，包括廣西、...

工人腳踩食材 山東、河南鴨腸廠髒又亂

口感脆、味道鮮的鴨腸和鵝腸是火鍋店裡熱銷食材，新京報透過暗訪山東、河南加工廠，發現工作車間環境「髒亂差」令人作嘔，工人腳...

北京上班族瘋進修 奔向夜校搶報興趣班

大學校園裡，一群上班族下班後，直接走進教室上「興趣班」。最近，北京工業大學、北京聯合大學、東城區職工大學三所公辦院校陸續...

又抓了150人 緬甸累計移交近5萬詐騙犯給中方

中國緝捕潛藏海外的詐騙分子成果豐碩。央視新聞18日報導，近日，中國公安部強化與緬甸相關執法部門的警務執法合作，成功搗毀十...

大媽開使館牌車叫囂「懂什麼叫外交豁免權嗎？」遭肉搜

「懂什麼叫外交豁免權嗎？」「滾蛋！」有北京博主發影片稱，16日開車出門遇到社區外有一輛掛著使館車牌的福斯轎車停在道路中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。