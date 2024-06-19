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廣東梅州暴雨1436棟房屋倒塌 官方以戰時狀態救災

中央社／ 台北19日電

中國南方近日遭遇暴雨襲擊，其中廣東梅州洪災嚴重，當地倒塌房屋1436棟、近400公里公路受損，通訊中斷，多個鎮村成為孤島；當局表示災防單位進入「戰時狀態」全力救災。

根據梅州市政府今天公布，近日多地降下大暴雨，局部地區更出現特大暴雨，市三防指揮部42個成員單位、8個縣1.18萬名三防責任人進入「戰時狀態」。共投入救護力量逾9000人，加強巡查，全力展開救援救災救治工作。

截至18日上午11時，梅州市16萬4634人受災，累計轉移民眾6萬7035人，倒塌房屋1436棟；嚴重受損房屋1451棟；農作物受災8057公頃、受損公路390公里、受損通訊線路5.5萬公尺、受損電力線路18.4萬公尺、受損工業企業15個。

目前，梅州受影響停電的33個鄉鎮有11個全部復電，剩餘22個鎮則不同程度復電。

這波豪雨造成廣東及福建豪雨成災，因山崩山洪造成至少9人死亡。截至18日，仍有數十人被困或失蹤。

另據央視報導，廣西水文中心表示，受強降雨及上游來水影響，桂江上游大溶江已出現超警3公尺的洪水。今天上午7時，廣西有39條河流48個站超警，廣西水文中心升級發布洪水橙色預警，廣西水文中心預測，未來24小時，桂江水位將全線復漲。

廣東 房屋 暴雨

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