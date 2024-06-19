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說好的平權呢？陸女家庭勞動日均時長是男性的3倍

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國女性投入家務勞動，對老人、兒童和病人的照料等無酬勞動的時間均遠高於男性。（中新社）
中國女性投入家務勞動，對老人、兒童和病人的照料等無酬勞動的時間均遠高於男性。（中新社）

「婦女能頂半邊天」？在中國，是婦女撐起了一個家。根據內蒙古大學調查，2021年，大陸女性無酬勞動日平均時長為2.94小時，為男性的2.39倍；無酬勞動參與率77.2%，也高出男性32.9個百分點。相比之下，女性有酬勞動的日平均時長比男性短1.17小時。這一性別差異較過去略有縮小，但差距仍大，顯示中國女性依然承擔著更大的家庭責任。

財新網報導，內蒙古大學「時間利用調查與研究中心」17日發布「時間都去哪兒了?外部衝擊與中國時間利用變化」（簡稱「報告」）顯示，無論城鄉、年齡、受教育程度、收入水準，當前大陸女性無酬勞動平均時長和參與率均顯著高於男性。

無酬勞動主要包括家務勞動，對老人、兒童和病人的照料以及志願活動等。報告解釋，由於存在性別分工現象，無酬勞動對女性影響更大，在勞動力市場處於不利地位。在學術研究中，這被稱為無酬勞動的懲罰效應（penalty effects of housework）。

就各項具體的無酬勞動類型而言，除志願活動與男性持平外，女性其他各項的平均時長和參與率也均高於男性。例如，女性常規日常家庭勞動的日平均時長為1.65小時，達到男性的3.19倍，參與率比男性多36.5個百分點；照顧未成年人的日平均時長為0.78小時，達到男性的2.44倍，參與率高出7.1個百分點。

報告進一步點明，上述兩項女性從事時長明顯高於男性的「常規日常家庭活動」和「照顧未成年人」，均屬於低靈活性無酬勞動。如此計算，女性低靈活性無酬勞動的日平均時長合計可達到男性的2.90倍。

反之，在非常規日常家庭勞動、購買商品與服務、照顧成年人和志願活動等靈活性無酬勞動方面，女性的日平均時長為0.51小時，男性為0.38小時。這表明，「比起女性，男性參與的無酬勞動更具社會性、靈活性、對個人時間置配自主權的制約小。」

報告稱，從年齡的視角來看，婚姻和育兒對女性的都影響大於男性。以育兒為例，在26到30歲、31到35歲和36到40歲三個年齡段，女性照顧未成年人的日均時長為1.24小時、1.46小時和1.22小時，男性則分別為0.65小時、0.57小時和0.56小時。換言之，母親每天投入時間平均比父親多0.59小時以上。

報告指出，大陸希望透過「三孩」政策的人口政策來解決勞動力供給不足和老齡化問題。而在現有的社會政策設計和服務規劃體系下，女性及家庭基本承擔了生育成本。「無酬勞動的性別差異隨著生命歷程發生的變化，揭示了家庭照料責任對女性自身發展的負面影響，這會影響女性的生育意願。」

「中國時間利用調查」由內蒙古大學和西南財經大學聯合展開，樣本取自2017年、2021年在全國除新疆、西藏、港澳台以外29個省份的兩輪調查，分別覆蓋約1.25萬和0.8萬戶家庭。

大陸女性常規日常家庭勞動的日平均時長為1.65小時，達到男性的3.19倍。（新華社）
大陸女性常規日常家庭勞動的日平均時長為1.65小時，達到男性的3.19倍。（新華社）

內蒙古 未成年

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