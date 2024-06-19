快訊

王柏傑酒駕5萬元交保 女友謝欣穎恐將連帶受罰

Adobe搞複雜退訂流程、隱瞞退訂「高額取消費用」挨告 官方回應了

中職／日媒也關注返台打球 張育成社群15字感謝球迷祝福

福建暴雨一寺廟倒塌 一家6口為躲雨被埋失聯

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
福建山崩一寺廟倒塌，一家6口為躲雨被埋失聯。（圖／取自紅星新聞）
福建山崩一寺廟倒塌，一家6口為躲雨被埋失聯。（圖／取自紅星新聞）

受連日強降雨影響，福建上杭縣清源山16日晚間發生山體滑坡（山崩），當地一座寺廟因此倒塌，有一家6口為躲雨被埋失聯。

據紅星新聞報導，一名村民表示，被困人員是一家6口，其中一人是他兒子的同學。此外，大雨還造成當地通訊不暢、路段被封，「許多路還沒通，不少救援人員是徒步上去的。」

現場圖片顯示，土石流掩埋了房屋，只露出屋頂部分。當地政府和應急管理部門表示，初步核實確因山崩致6人被埋失聯，目前搜救隊員還在搜救中。

新華社報導，福建省上杭縣防汛抗旱指揮部18日發布消息，16日至17日，當地茶地、廬豐等15個鄉鎮24小時降雨量突破歷史極值。據統計，截至目前，本輪強降雨已導致當地群眾4人死亡，對於受災群眾情況仍在調查中。

大陸中央氣象台19日6時繼續發布暴雨黃色預警。預計，19日8時至20日8時，蘇皖南部、上海、浙江北部、江西北部、湖北東部、湖南東部和南部、貴州中部、廣西北部、廣東西北部等地部分地區有大到暴雨。其中，安徽南部、江西北部、廣西東北部等地部分地區有大暴雨（100～140毫米）。

山崩 強降雨 暴雨

延伸閱讀

下班記得帶傘！豪大雨狂炸11縣市 「雨勢升級」留意雷擊、強陣風

大陸「南澇北旱」數萬人成災民 習近平出聲了

雨區再擴大！大雷雨轟6縣市 雙北3山區暴雨、留意溪水暴漲

國家警報響了！雙北等3縣市大雷雨 新北桃園5區山區暴雨

相關新聞

福建暴雨一寺廟倒塌 一家6口為躲雨被埋失聯

受連日強降雨影響，福建上杭縣清源山16日晚間發生山體滑坡（山崩），當地一座寺廟因此倒塌，有一家6口為躲雨被埋失聯。

北京上班族瘋進修 搶報興趣班

大學校園裡，一群上班族下班後，直接走進教室上「興趣班」。最近，北京工業大學、北京聯合大學、東城區職工大學3所公辦院校陸續...

杭州-澳洲墨爾本 航線首航

杭州新開通飛往澳洲墨爾本的班機，6月16日下午4時許，由中國首都航空執飛的JD385航班從杭州機場起飛，次日凌晨5時許抵...

華南暴雨至少13死 福建「客家第一宗祠」塌

中國大陸南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，昨晚已知至少造成十三人死亡，數十人失聯或受困。大陸氣象台指出，包括廣西、...

絕望自救險死！業者1句話無情丟包 4潛水客奮力游2小時才上岸

「我差點死在萬寧…」一群潛水者控訴，他們日前到海南萬寧市洲仔島進行潛水考試，結束後等了兩個多小時，卻不見約好的俱樂部船隻...

女星、學生、教師都包辦 北京工程師靠「AI一鍵脫衣」狂賣7千張裸照

花一點小零錢就能買到心儀偶像、網紅的裸照？北京一男子利用AI技術「一鍵脫衣」，偽造並販售近7000張裸照牟利。由於他開了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。