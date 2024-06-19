杭州-澳洲墨爾本 航線首航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

杭州新開通飛往澳洲墨爾本的班機，6月16日下午4時許，由中國首都航空執飛的JD385航班從杭州機場起飛，次日凌晨5時許抵達澳大利亞墨爾本，首次往返共計搭載330餘名旅客。

中新社報導，搭乘首航航班的乘客中，既有前往墨爾本留學的學生，也有前往澳大利亞旅遊的杭州市民。此次開通的直飛航線一周三班，將為旅客節省4小時至7小時的轉機時間。 　　

杭州機場往返墨爾本客運航線開通，杭州機場往返大洋洲航點增加至三個，另兩個為澳大利亞的悉尼（雪梨）及新西蘭（紐西蘭）的奧克蘭，航班量達每周7班。

今年以來，杭州機場提升國際樞紐能級，目前客運通航點達129個，其中國際通航點26個。近期，杭州機場還計劃新增往返越南胡志明、菲律賓卡利博、日本靜岡等航線。

墨爾本 機場 航線

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