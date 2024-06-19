華南暴雨至少13死 福建「客家第一宗祠」塌

中國大陸南方廣東、福建、廣西等省分近日連下暴雨，昨晚已知至少造成十三人死亡，數十人失聯或受困。大陸氣象台指出，包括廣西、湖南、江西等地持續有暴雨，官方發布橙色預警。此外，暴雨也導致福建龍岩有「客家第一宗祠」稱號的李氏大宗祠大面積坍塌，不少文物被掩埋在坍塌的建築物內。

綜合大陸氣象台和中國天氣網消息，近期華南地區廣東、福建、廣西等多地暴雨頻發，部分地區出現山洪、地質災害等災情，其中福建龍岩上杭縣單日降水量達二三三點九毫米，創下歷史新高。廣西北部、江西中東部、福建西北部及廣東東部累計降水量超過四百毫米；福建武夷山、光澤等地超過六百毫米，廣西永福更接近八百毫米。

暴雨引發各地災情，據廣東官方通報，受近日暴雨影響，梅州市平遠縣、蕉嶺縣、梅縣區多處發生山洪、山崩，已造成五人死亡、十五人失聯、十三人受困，多地學校停課，當局已派軍隊救災。福建方面，全省已有五二點三七萬人受災，並以龍岩市較為嚴重，房屋倒塌、農作物受災等直接經濟損失達人民幣四點一五億元，龍岩武平縣已知四死、二失蹤；上杭縣也通報有四人死亡。

港媒引述不完全統計，目前福建上杭縣累計受災六萬六四九八人，受災地區通訊、電力等基礎設施仍未完全恢復，部分地區仍存在山崩風險，搜救工作困難。

澎湃新聞報導，南方電網廣東電網公司指出，廣東受暴雨影響而停電的用戶數共計卅二萬戶，截至十七日傍晚，已有近六成恢復供電。

值得注意的是，受暴雨影響，在龍岩上杭縣有「客家第一宗祠」之稱的福建官田李氏大宗祠出現大面積坍塌，受損建築面積達六百平方公尺。據悉，宗祠兩側的客廳，大部分面積都損毀，不少文物掩埋在坍塌的建築物內。目前現場已被封鎖。該宗祠始建於清道光十六年，是大陸官定重點文物保護單位。

雖然昨日大陸南方降雨已有減弱，但預計今明兩日福建大部分地區仍有降雨，大陸南部主雨帶東段還將北移。廿一至廿四日、廿七至廿九日還有兩輪降雨。長江中下游也會進入降雨集中期，當局示警須做好次生災害防範工作。

針對華南雨災，大陸國家主席習近平昨指示，要全力應對災情，千方百計搜救失聯被困人員，妥善安置受災群眾，保障正常生產生活秩序，最大限度降低災損。