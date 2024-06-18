活到老做到老？ 調查顯示大陸老年人「退而不休」嚴重

「頤養天年」對許多中國老年人來說仍是個遙不可及的夢想。澎湃新聞報導，內蒙古大學和中國社會科學出版社近日共同出版《時間都去哪兒了？外部衝擊與中國時間利用變化》一書調查研究指出，中國老年人仍必須花費大量時間從事有酬和無酬勞動，呈現「退而不休」現象。

據大陸第七次全國人口普查數據顯示，大陸60歲以上人口約為2.64億人，佔比18.70%，相比2010年，老齡人口上升5.44個百分點。

事實上，大陸人口老齡化及社會養老保險面臨收不抵支風險、維持政策代際公平的議題下，延遲退休以及老年人勞動問題成為焦點。也成為今年大陸兩會中的熱點議題，今年初《中國養老金發展報告2023》發布，測算養老金替代率問題時指出：「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果」。

內蒙古大學時間利用調查與研究中心於2017年成立，該中心致力於進行「中國時間利用調查」（Chinese Time Use Survey, CTUS），並基於調查所獲數據開展人才培養、學術研究和服務社會。

內蒙古大學於2017年與2021年，在中國除新疆、西藏和港澳台地區以外的29個省份，進行兩輪中國時間利用調查，並與19個主要國家相關調查進行了比較。該書為上述兩輪調查所獲數據為基礎撰寫而成，書中對中國居民的時間利用狀況及其變化進行了系統分析。

調查結果還顯示出幾個主要趨勢，包括：與其他國家相比，中國居民用於有酬勞動的時間較多，而用於無酬勞動、休閒社交的時間均較少；中國工資勞動者存在超時工作（淨工作時間大於8小時）的現象，近年來超時工作問題有所緩解。

另，中國女性用於無酬勞動的時間遠高於男性，近年來性別差異顯著縮小；無酬勞動的性別差異，鄉村大於城鎮，中低學歷者大於高學歷者，中低收入者大於高收入者。

中國低收入家庭的時間配置與中高收入家庭存在顯著差異，低收入家庭勞動力的有酬勞動時間偏短，而無酬勞動時間偏長；老年人花費大量時間從事有酬和無酬勞動，呈現「退而不休」現象，且老年人的勞動時間中女性高於男性，鄉村高於城鎮。