中國長江中下游暴雨來襲 預計雨量年增逾1倍

中國中央氣象台今天預警，中國華南地區將有暴雨來襲，未來降雨將集中在長江中下游，且雨量恐將較往年同期大增逾1倍。

中國中央氣象台今天上午6時持續發布暴雨橙色預警，預計自18日開始，南方雨帶明顯北移，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大到暴雨。

其中，湖南南部、江西西部、廣西東部等地部分地區有大暴雨。

中央氣象台預計，18至30日主雨帶將北移，強降雨集中在黃淮南部、江淮、江漢、江南北部、華南西部、西南地區等地。其中，貴州南部、廣西北部、湖南北部、湖北東部、江西東北部、安徽南部、江蘇南部等地降雨量超過300毫米，較常年同期偏多1倍以上。

其中，廣西北部、湖南西部、安徽中部、江蘇南部等地2週累計降雨量將接近或突破6月極大值。強降雨時段主要在18至20日、21至24日、27至29日，主雨帶將沿長江沿線略有南北擺動。

中國南方地區近來面臨豪雨侵襲。新京報報導，廣東應急管理發布消息，16日受強降水雲系影響，廣東梅州多地出現大暴雨局部特大暴雨，其中，平遠縣泗水鎮24小時降水達369.3毫米，全市多地受災嚴重。

截至17日，平遠縣泗水鎮、仁居鎮、東石鎮、蕉嶺縣南礤鎮、梅縣區松源鎮等多處發生山洪、山體滑坡，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

在福建，18日受強降雨和泥石流災害影響，福建上杭縣溪口鎮出鎮道路均無法通行，鎮內50餘名學生無法前往上杭縣參加19日的中考（高中入學考試）。

溪口鎮政府今天指出，搶險隊已打通一條通道，因大巴車開無法進入鎮裡，先由老師駕車護送學生到鎮外，後續老師陪同學生坐車前往縣城參加考試。