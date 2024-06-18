福建「客家第一宗祠」 —李氏大宗祠 因暴雨坍塌

福建連日暴雨傳出新災情，據澎湃新聞報導，「客家第一祠」福建省龍岩市上杭縣官田李氏大宗祠兩側的客廳，16日凌晨發生大面積坍塌。目前現場已被保護起來，不讓他人靠近，不少文物仍掩埋在坍塌的建築物內。

公開資料顯示，官田李氏大宗祠也稱火德公祠，位於福建省上杭縣稔田鎮官田村，始建於清道光十六年（1836年），是李氏後裔為紀念其入閩始祖李火德建造的宗祠，為福建省最大、保存最完好的宗祠，也是中國客家地區在海內外最具影響力的宗祠之一，被譽為「客家第一祠」。

值得注意的是，李氏宗祠也是聯繫台灣李氏後裔的重要紐帶。中評社此前報導指出，李火德第26代孫李世盛在2018年曾說「台灣的李氏宗祠，絕大多數都供奉有李火德神主牌位，也就是說台灣李氏很大部分是李火德的後裔。」「而且目前可以確認，李登輝也是李火德的後裔。」而李氏宗祠也是台灣李氏宗親會的重點尋根地之一。

「人都沒事，一些有價值的文物都還埋在裡面。」宗祠工作人員表示，當地政府很重視，從安全角度考慮，已經將宗祠四周保護起來，不讓行人靠近。工作人員稱，宗祠去年還專門花了經費進行修繕，沒想到這次經歷暴雨襲擊出現這樣的坍塌，「太可惜了」。

據了解，官田李氏大宗祠佔地面積5,600多平方公尺，內設有大廳三間、客廳26間、住房104間。祠堂坐北向南，磚木結構，周圍是青磚砌牆，成「回」字形，正面設有五孔大門，正中大門是用灰青條石、石板砌成的牌坊式門樓。

中國華南地區雨迄今未歇，大陸中央氣象台18日6時繼續發布暴雨橙色預警。預計18日8時至19日8時，廣西東部、湖南東部和南部、江西西部和北部、安徽南部、江蘇南部、浙江西部、福建西北部等地部分地區有大到暴雨。