中國年輕人求職壓力 全藏在地鐵廣告看版裡

中國就業市場競爭激烈，畢業生付費找實習機會、高學歷低就傳聞不斷。如今，中國地鐵廣告看板成為求職者找工作新招，也成為打工人的精神樹洞，使年輕人在工作壓力下獲得短暫的抽離和慰藉。

中國地鐵大型看版平常多是由各大商家廣告占據，不過，中國廣州地鐵允許一般個人付費刊登大型廣告後，看版開始出現祝賀朋友生日、紀念日等畫面，其中，最受矚目的是放上自身履歷，在地鐵站打廣告的求職者。

位於廣州地鐵路線中心位置的珠江新城站，據官方統計是客運量排名第二的站點，最大客運量能達到40萬人次。該站的一幅大型廣告看板上詳列求職者的學經歷，並寫著，「大家找工作和找對象都不容易，掃碼了解我飄零的前半生。」，一旁的半身照臉部被「找不到工作，沒臉見人了」的字樣遮擋。

更有一名「90後」（1990至1999年生）的求職者以詼諧口吻找工作，在看板上刊登履歷，並附上「我勇敢地給自己打廣告了，而你勇敢地招我了嗎？」

在看板投放履歷的向先生表示，看版登上履歷當天，微信就收到約120個好友申請，也已經面試十幾家企業，比傳統投履歷面試流程更快一些。

他提及，求職過程中曾注意到「00後」（2000年至2009年生）將履歷做成更有創意和個性化的「使用說明書」，地鐵履歷不過是將個人的「使用說明書」搬到線下。

他表示，投放廣告所花費的人民幣1000元（下同，約新台幣4400元），原本可以在招聘平台買會員，比地鐵站打廣告更精準，但是讓自己出現在地鐵廣告更像是行為藝術，能讓自己在發達的網路訊息海洋中留下自己的坐標。

在廣告看板貼上個人履歷的行為，引起中國網友正面評價，紛紛表示，「早上死氣沉沉去上班，看到這個精神一振，或許就是它的價值吧。」、「好棒，小人物的生活突然就被放大了。」

據了解，今年中國廣州地鐵開放個人刊登廣告，提供從398到999元不等的廣告投放選擇，因為價格不像電視廣告高不可攀，成了不少年輕打工人的精神樹洞，在搭乘地鐵通勤迎接上工的同時，透過詼諧求職廣告獲得短暫的抽離和慰藉。

其實，廣州地鐵過去一直提供「樹洞」留言活動，民眾在網路平台的留言，會出現在地鐵的小型電視上，不少民眾留言寫下打工人的心聲、求職壓力、心靈雞湯，治癒往來通勤的乘客。