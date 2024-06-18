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就業市場競爭激烈 中國大學畢業生付費實習求工作

中央社／ 台北18日電

畢業季到來，有些中國的人力仲介業者看準新鮮人急於找工作，於是做起「付費內推」生意，號稱只要付錢就能安排實習機會，甚至拿到正職。然而也有些人付了數萬元後才發現是騙局一場。

在失業率高、求職市場競爭激烈的情形下，中國應屆畢業生正面臨就職焦慮，除了直接投入職場外，也有人希望先到知名企業實習，讓履歷更好看，以利往後求職。

看準大學畢業生的焦慮，有人力仲介業者宣稱只要付錢就能協助取得實習甚至工作機會，而且號稱從「修改履歷」到「實習媒合」、「成功轉為正職」的一站式服務。

綜合澎湃新聞、中新經緯、科技媒體36氪報導，一般而言這類的仲介業者會要求求職者提供履歷，接著將履歷與求職資源媒合、審查，如果順利的話，求職者只要數週就能拿到實習機會。

然而內推付費實習需要交「意向金」，求職者必須繳錢後才能達到這個機會，費用則依產業不同而從人民幣8000元到1萬9000元（約新台幣3萬5000元到8萬3000元）不等。如果是業界知名的企業，價格會更高。

報導引述遼寧招才人力資源諮詢服務公司副總經理楊兵指出，很多學生在畢業求職時，想為自己的經歷加分，因此有前往知名企業實習的需求。

此外，也有一些在企業裡負責人才招募的管理人員透露，有些仲介為了「媒合實習機會」，因此會暗示支付相關人員介紹費，金額從數千元到上萬元不等。

報導引述一名在知名外企工作的高階主管表示，完全不接受這種方式，不但拉低了公司口碑，豐滿了這些仲介的腰包，這種花錢鍍實習金邊的，大部分能力可能無法滿足企業需求，而且用了這樣的人將會損害公司利益。

除了企業本身存有疑慮外，「付費內推」產業鏈也成另一種詐騙手段，有些求職者付出大量金錢後卻換來一場空。

報導提到，過去一段時間以來，在新浪旗下的消費者投訴平台「黑貓投訴」中有不少關於「付費內推」的投訴，投訴內容包含「虛假宣傳」、「消費欺詐」、「拒不退款」等。

今年5月，有消費者投訴一家企業開設「內推班」，承諾可以「直通」多家國企，誘導消費2萬多元；另一起案例中，不少人投訴業者聲稱求職者只要擁有「大專及以上學歷」，85%可以「內推」到娛樂圈工作；結果數十名學員上當，涉案金額將近100萬元。

報導引述北京嘉濰律師事務所律師趙占領指出，在現階段的就業環境下，付費實習屬於不健康的市場現象，擾亂了正常就業秩序。不建議大學生採用付費內推的方式獲取實習機會，不但成本高、風險大，且這種形式的實習未必能為履歷加值。

實習 履歷 求職

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