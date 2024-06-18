廣東梅州暴雨致5死15失聯 華南多地今仍有大到暴雨

央視新聞報導，據廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室通報，受強降水雲系影響，廣東梅州多地16日起出現大暴雨局部地區特大暴雨。截至17日，平遠縣、蕉嶺縣、梅縣有多處發生山洪、山體滑坡，目前已知造成5人死亡、15人失聯、13人受困。

報導稱，截至17日20時，廣東省消防救援隊伍已接報強降雨相關警情267起，出動消防救援人員1,424人，消防車267輛、舟艇198艘，共疏散營救被困群眾622人。

福建省龍岩市武平縣17日也傳出多處山體滑坡，造成4人死亡、2人失蹤。