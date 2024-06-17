「口味都偏甜」促成交流 首屆蘇台美食文化節無錫登場

聯合報／ 特派記者陳宥菘／無錫即時報導
由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。記者陳宥菘／攝影
由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。記者陳宥菘／攝影

由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。現場除了有台灣與大陸民間美食餐飲協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成對接簽約，將加深合作共建。此外，台灣與大陸主廚取材無錫太湖，現場合作製作出一道太湖船點，吸引現場目光。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗向本報表示，此次合作契機源自於去年11月，在湖濱街區商店街邀請下，當時有90位嘉義市的店家老闆到湖濱交流，過程中雙方發現彼此的口味「都偏甜」，進而了解兩邊的飲食文化底蘊非常相像，因此有了這次更進一步的交流活動。

活動承辦單位、無錫市濱湖區台辦負責人周洋則說，舉辦這次活動主要是為了弘揚中華美食文化，用美食推動兩岸交流，同時希望透過台灣與無錫兩地美食的碰撞交流，促進兩岸融合發展。

活動現場進行了兩項共建簽約儀式，分別是中華美食交流協會與無錫市烹飪餐飲行業協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成結隊共建。

劉慶宗表示，不久後將把嘉義文化夜市的夜市文化帶到湖濱，進行一至兩個禮拜的交流，「這部分很快，已經談到細節了」，若有台灣品牌店家有興趣，也可在商業圈駐店，進行更長期的合作。他並指，台方也有向湖濱提出邀請，「希望兩岸能盡快開放，這樣大陸也能率團到台灣進行文化交流」。

濱湖區以鄰近太湖而得名，在活動現場，各兩名來自台灣與大陸的主廚攜手製作一道「太湖船點」。陸方主廚，來自無錫商業職業技術學院老師楊丹表示，無錫以太湖文化為典型，在台灣主廚選了河蝦料理的基礎上，大陸主廚再去做了金魚戲水、鵝、太湖石、荷花荷葉等，擺盤後呈現流域的景象，並題字「和荷」，傳遞以河為美、一衣帶水的寓意。

對於台灣與無錫飲食口味上有何「異同」，台方大廚、中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，兩邊的口味非常相似，台灣料理基本上醬油、糖不可缺少，他們在醬油、糖上發揮的也非常好。他認為口味相近、飲食習慣類似，讓雙方能更好在美食上結合交流，「這樣的交流比語言溝通更容易發揮」。

活動現場也進行了聘任儀式，8位來自兩岸的餐飲與街區業者被陸方聘為蘇台美食文化交流使者，盼能促進雙邊飲食文化交流與傳承，郭宏徹便是其中之一。他表示，希望透過傳承跟交流，讓台灣餐飲學者更能了解大陸的餐飲，把兩者的美食結合的更好。

活動現場，陸方包含江蘇省台辦副主任封志成、無錫市台辦、濱湖區等官員到場；台灣方面包含中華美食交流協會、嘉義市商圈文化促進協會、中華兩岸旅遊產學發展協會，以及高雄餐旅大學、醒吾科大師生與會。

首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場，來自台灣與大陸的4位主廚取材無錫太湖文化，合作製作出一道太湖船點。圖／受訪者提供
首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場，來自台灣與大陸的4位主廚取材無錫太湖文化，合作製作出一道太湖船點。圖／受訪者提供
首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場，8位來自兩岸的餐飲與街區業者被陸方聘為蘇台美食文化交流使者。記者陳宥菘／攝影
首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場，8位來自兩岸的餐飲與街區業者被陸方聘為蘇台美食文化交流使者。記者陳宥菘／攝影
首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場進行了兩項共建簽約儀式，分別是中華美食交流協會與無錫市烹飪餐飲行業協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成結隊共建。記者陳宥菘／攝影
首屆「蘇台美食文化節」開幕式現場進行了兩項共建簽約儀式，分別是中華美食交流協會與無錫市烹飪餐飲行業協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成結隊共建。記者陳宥菘／攝影
首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場，來自台灣與大陸的4位主廚取材無錫太湖，現場合作製作出一道太湖船點。記者陳宥菘／攝影
首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場，來自台灣與大陸的4位主廚取材無錫太湖，現場合作製作出一道太湖船點。記者陳宥菘／攝影

嘉義 美食

延伸閱讀

季節限定美景免出國 雙溪賞荷趣一日小旅行

湖景第一排！大湖公園旁悠閒庭院餐廳「波諾義大利料理」，窯烤比薩必點

新北只有這家！超低160元火鍋再享「自助吧壽喜燒飯、王子麵無限爽吃」

2024全球最安全旅遊城市「夏威夷檀香山」！陽光衝浪美食統統有

相關新聞

「口味都偏甜」促成交流 首屆蘇台美食文化節無錫登場

由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。現場除了有台灣與大陸民間美食...

最強綠葉…姜萍帶火 中科院博士劉奔獲封「十三爺」

17歲的姜萍火了，她以「黑馬」之姿，闖入阿里巴巴全球數學競賽決賽，排名12；不過，更讓人啼笑皆非的是，為了讓大多數人對這...

陜西人阻七仔出國？ 網點名5頂流禁出境 秦嶺熊貓中心闢謠

近期網路上出現關於「陝西人民保護大熊貓『七仔』，阻止其出國」的傳聞。秦嶺大熊貓研究中心16日發布澄清聲明，經核實，該信息...

河北新娘婚禮「復活」婆婆 新郎聽到媽媽聲音淚崩

河北廊坊一名新娘用AI技術讓已故的婆婆「參加」婚禮近日在網上引發關注。張建山的母親因癌症突過世，他為沒來得及實現母親「參...

陸首季結婚登記數下跌 專家指「疫情補償效應消退」

根據大陸民政部最新統計，大陸今年第一季結婚登記數為196.9萬對，較去年同期的214.7萬對減少17.8萬對，降幅明顯。...

南醫大老師救人耽誤上課受罰 網民批教條主義

在南方醫科大學任教的南方醫院主治醫師俞莉近日疑因搶救患兒致上課遲到29分鐘被罰，還被取消其本年度考評評優評先資格。通報截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。