「口味都偏甜」促成交流 首屆蘇台美食文化節無錫登場

由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。現場除了有台灣與大陸民間美食餐飲協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成對接簽約，將加深合作共建。此外，台灣與大陸主廚取材無錫太湖，現場合作製作出一道太湖船點，吸引現場目光。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗向本報表示，此次合作契機源自於去年11月，在湖濱街區商店街邀請下，當時有90位嘉義市的店家老闆到湖濱交流，過程中雙方發現彼此的口味「都偏甜」，進而了解兩邊的飲食文化底蘊非常相像，因此有了這次更進一步的交流活動。

活動承辦單位、無錫市濱湖區台辦負責人周洋則說，舉辦這次活動主要是為了弘揚中華美食文化，用美食推動兩岸交流，同時希望透過台灣與無錫兩地美食的碰撞交流，促進兩岸融合發展。

活動現場進行了兩項共建簽約儀式，分別是中華美食交流協會與無錫市烹飪餐飲行業協會，以及嘉義市諸羅街區與湖濱商業街完成結隊共建。

劉慶宗表示，不久後將把嘉義文化夜市的夜市文化帶到湖濱，進行一至兩個禮拜的交流，「這部分很快，已經談到細節了」，若有台灣品牌店家有興趣，也可在商業圈駐店，進行更長期的合作。他並指，台方也有向湖濱提出邀請，「希望兩岸能盡快開放，這樣大陸也能率團到台灣進行文化交流」。

濱湖區以鄰近太湖而得名，在活動現場，各兩名來自台灣與大陸的主廚攜手製作一道「太湖船點」。陸方主廚，來自無錫商業職業技術學院老師楊丹表示，無錫以太湖文化為典型，在台灣主廚選了河蝦料理的基礎上，大陸主廚再去做了金魚戲水、鵝、太湖石、荷花荷葉等，擺盤後呈現流域的景象，並題字「和荷」，傳遞以河為美、一衣帶水的寓意。

對於台灣與無錫飲食口味上有何「異同」，台方大廚、中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹表示，兩邊的口味非常相似，台灣料理基本上醬油、糖不可缺少，他們在醬油、糖上發揮的也非常好。他認為口味相近、飲食習慣類似，讓雙方能更好在美食上結合交流，「這樣的交流比語言溝通更容易發揮」。

活動現場也進行了聘任儀式，8位來自兩岸的餐飲與街區業者被陸方聘為蘇台美食文化交流使者，盼能促進雙邊飲食文化交流與傳承，郭宏徹便是其中之一。他表示，希望透過傳承跟交流，讓台灣餐飲學者更能了解大陸的餐飲，把兩者的美食結合的更好。