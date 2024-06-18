京廣高鐵 全線時速350公里運營

京廣高鐵武漢至廣州段（以下簡稱京廣高鐵武廣段）15日起常態化按時速350公里高標運營。至此，京廣高鐵全線實現高標運營，路網整體效能得到進一步釋放，沿線城市旅途時間再壓縮。

中新社報導，京廣高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一，線路全長2298公里，途經北京、河北、河南、湖北、湖南、廣東6省市，貫穿京津冀協同發展核心區域、中原城市群、長江中游城市群和粵港澳大灣區。

中國鐵路武漢局集團有限公司武漢客運段副段長尹恒介紹，京廣高鐵全線實現常態化按時速350公里高標運營後，運輸能力總體提升4.2%，旅途時間進一步縮短。其中，北京西至廣州南最快旅行時間為7小時16分、壓縮22分鐘，武漢始發至廣州南間最快旅行時間3小時22分、壓縮24分鐘。

在此之前，包括京滬高鐵、京津城際、京張高鐵、成渝高鐵及京廣高鐵京武段在內，中國已有5條線路以350公里時速常態化運營，總里程超過3000公里。

以京廣高鐵全線高標運營為契機，每日8時至18時，京廣高鐵武廣段每小時安排開行1至3列停站少、速度快、旅時短的標桿列車，增開武漢至深圳北7.5對始發標桿列車，滿足不同時段旅客高品質出行需求。同時，首開武漢至珠海標桿列車，全程只需4小時38分鐘。