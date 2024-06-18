京廣高鐵 全線時速350公里運營

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

京廣高鐵武漢至廣州段（以下簡稱京廣高鐵武廣段）15日起常態化按時速350公里高標運營。至此，京廣高鐵全線實現高標運營，路網整體效能得到進一步釋放，沿線城市旅途時間再壓縮。

中新社報導，京廣高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一，線路全長2298公里，途經北京、河北、河南、湖北、湖南、廣東6省市，貫穿京津冀協同發展核心區域、中原城市群、長江中游城市群和粵港澳大灣區。

中國鐵路武漢局集團有限公司武漢客運段副段長尹恒介紹，京廣高鐵全線實現常態化按時速350公里高標運營後，運輸能力總體提升4.2%，旅途時間進一步縮短。其中，北京西至廣州南最快旅行時間為7小時16分、壓縮22分鐘，武漢始發至廣州南間最快旅行時間3小時22分、壓縮24分鐘。

在此之前，包括京滬高鐵、京津城際、京張高鐵、成渝高鐵及京廣高鐵京武段在內，中國已有5條線路以350公里時速常態化運營，總里程超過3000公里。

以京廣高鐵全線高標運營為契機，每日8時至18時，京廣高鐵武廣段每小時安排開行1至3列停站少、速度快、旅時短的標桿列車，增開武漢至深圳北7.5對始發標桿列車，滿足不同時段旅客高品質出行需求。同時，首開武漢至珠海標桿列車，全程只需4小時38分鐘。

武漢 高鐵

延伸閱讀

臥鋪高鐵自港準時抵京 有安枕有吵眠 林世雄：有助旅業

夕發朝至 港至京滬 高鐵動臥列車首發

高雄大雨塞車 義享天地停車場回堵逾90分鐘 民眾：高鐵都到台北了

相關新聞

「口味都偏甜」促成交流 首屆蘇台美食文化節無錫登場

由江蘇省無錫市台辦、商務局主辦的首屆「蘇台美食文化節」開幕式17日晚間在無錫湖濱商業街登場。現場除了有台灣與大陸民間美食...

香港機場罕見貨機故障滯留跑道 180多航班受阻

香港出現罕有降落貨機故障，長時間滯留跑道，導致十七日香港機場有一八六個航班延誤。

串聯滬蘇浙皖 大環線高鐵開通

15日起從上海出發，首條跨越上海江蘇浙江安徽的大環線高鐵開通，從上海繞行滬蘇浙皖四省市一圈再回到上海，行程超過1200公...

京廣高鐵 全線時速350公里運營

京廣高鐵武漢至廣州段（以下簡稱京廣高鐵武廣段）15日起常態化按時速350公里高標運營。至此，京廣高鐵全線實現高標運營，路...

最強綠葉…姜萍帶火 中科院博士劉奔獲封「十三爺」

17歲的姜萍火了，她以「黑馬」之姿，闖入阿里巴巴全球數學競賽決賽，排名12；不過，更讓人啼笑皆非的是，為了讓大多數人對這...

陜西人阻七仔出國？ 網點名5頂流禁出境 秦嶺熊貓中心闢謠

近期網路上出現關於「陝西人民保護大熊貓『七仔』，阻止其出國」的傳聞。秦嶺大熊貓研究中心16日發布澄清聲明，經核實，該信息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。