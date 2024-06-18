串聯滬蘇浙皖 大環線高鐵開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
6月15日，長三角超級環線高鐵列車首發，列車員在G8388次高鐵列車才藝展示。（中新社）
6月15日，長三角超級環線高鐵列車首發，列車員在G8388次高鐵列車才藝展示。（中新社）

15日起從上海出發，首條跨越上海江蘇浙江安徽的大環線高鐵開通，從上海繞行滬蘇浙皖四省市一圈再回到上海，行程超過1200公里，全程8小時9分鐘。

中新社報導，15日當日上午10點27分，G8388次高鐵列車從上海站始發，途經江蘇、安徽、浙江，最終到達上海虹橋站。該列車全程停靠21座車站，將上海、南京、合肥、杭州這4座長三角中心、副中心城市串聯，並將滬蘇浙皖連成一個圈，單向行駛里程超1200公里，全程8小時9分鐘，是首條跨越長三角三省一市高鐵線路。

上海站客運車間黨總支副書記湯傑表示，這條環線高鐵還把一些較為偏遠的城市與中心城市連接起來，讓小城市與大城市間的聯繫更便捷、更緊密。

G8388次環線高鐵共串聯7條高鐵線路，上海社科院研究員、南通大學長三角現代化研究院院長何建華表示，四通八達軌道交通網絡已成為長三角一體化發展的標誌性成就之一。這條高鐵大環線開通是上海從一城一地突圍，向西擴散超大城市功能輻射力和影響力的體現。 　何建華表示，環線會促進區域內人流、物流、信息流、資金流的暢通，給區域內帶來經濟效益。同時，環線也串聯起了豐富的旅遊資源，例如蘇州的園林、杭州的西湖、安徽的黃山等，或許會成為區域內的黃金旅遊環，促進長三角的文旅融合。 　近日，全國首個跨省域都市圈國土空間規劃—上海大都市圈國土空間總體規劃啟動編製。上海大都市圈再次擴充，從之前的「1+8」變為「1+13」，以上海為圓心，1.5小時交通距離為半徑畫圈，共涉及14個城市、11.4萬平方公里和1.1億人口，GDP總量達18.28萬億元人民幣，以全國1.2%的面積貢獻全國14.5%的經濟體量。

上海 海大 高鐵

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