就業難競爭大 史丹佛博士錄取為安徽鄉鎮公務員

中央社／ 台北17日電

在中國青年就業不易，年輕人蜂擁報考公務員的情況下，安徽省宿州市昨晚公布的報考公務員錄取名單中，赫然出現一名擁有美國史丹佛大學博士學位者，被錄取為宿州市轄下靈璧縣的鄉鎮機關基層事務管理人員。

澎湃新聞報導，16日晚間，安徽省宿州市公務員局公布該市今年度公務員考試的第2批「擬錄用人員」。根據公布資訊，一位名叫「蘇朕」的被錄取者，不但擁有史丹佛大學博士學位，且在宿州前後兩批共錄取的434人中，是唯一的博士。

報導指出，根據先前公布的招考資訊，蘇朕報考的「鄉鎮機關基層事務管理人員」，只有2個名額，分別由靈璧縣轄下的韋集鎮及向陽鎮各錄用1名，而這2個名額共有6人報考。蘇朕在這6人中，不論筆試、面試還是總分，都位居第1。

報考者若被錄取，可依總成績排名選擇職位，而這2個職務，將從事的是公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。

根據這項報導，宿州市在報考須知中要求，這2個「鄉鎮機關基層事務管理人員」名額，僅限戶籍設在宿州市境內者擔任。且一旦被錄用，需簽訂5年內不得離開任職鄉鎮的協議。

報導提到，宿州市公務員局6月6日公布的第1批公務員錄取名單中，一共錄取104人；而16日公布的第2批名單則錄取330人，兩批共計434人。

經過比對，這434人將被任用的職缺，涵蓋宿州市級、縣級、鄉鎮機關及行政執法等不同類型的公務員職位，蘇朕是其中唯一的博士。

這項消息被報導後，引起不少中國網友熱議。有人表示，這說明中國年輕人就業「捲」到極點，堂堂史丹佛的博士也只能到鎮政府上班；有人認為，這麼高的學歷卻浪費在公家機關，可惜了；有人則說，也許蘇朕只是社會科學博士，這在中國可是最難找工作的專業。

也有中國網友拿蘇朕的名字開玩笑，指「朕」到鎮級機關上班，可是從皇帝貶了很多級啊；有人則說，乍一看他的名字，以為是「蘇聯」；但也有人語帶譏諷地說，史丹佛博士？查一下這人是不是來臥底的。

公務員 職位

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