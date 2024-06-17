快訊

獨／新青安切結書公版內容曝光 將溯及既往查舊案

死亡率逾8成！「癌王」站穩癌症排行 醫揭主因：早期無明顯症狀

賀衛方：中國部分重大案件 未能獲司法公平處理

中央社／ 台北17日電

北京大學退休法學教授賀衛方接受香港南華早報訪問談到當今中國法治時表示，一些受到廣泛關注的重大案件，在司法程序中並未得到基本公平處理。而針對企業作出巨額罰款及懲罰，也沒有公開聽證及公平審訊。

賀衛方2023年7月自北京大學退休。他一直提倡司法獨立，2011年度獲選為美國「外交政策」的「全球百大思想家」之一。他多年來在中國推行司法改革

香港南華早報今天刊登賀衛方的訪問，談到中國法治狀況。

賀衛方指出，曾有一段長時間，中國的法律學者與法院及檢察院的關係良好，當局制定法律時會聽取學者的意見。

他表示，自己深切地體會到，法律制度的改變與政治制度和意識形態改革是分不開的。所謂「黨和法律哪個比較重要」的問題是無法解決的。

過去2年，中國領導層重複強調需要保護私營企業，而賀衛方本人也強調過很多次。他表示，保護私營企業很重要，是因為要維持良好的市場經濟，政府一定要嚴格保護人民的財產權、營商自由及契約自由。

賀衛方認為，如果一個地方沒有堅實保證私有財產及安全交易，就不能有法治，也不能保障人的尊嚴。

他表示，已故中共領導人鄧小平推行改革開放後，中國終於出現企業家階層，這是過去數十年來沒有的，同時出現民間資本這個模式。事實證明，這些對中國來說是極寶貴的。

賀衛方提到，如果中國沒有堅實的法治與市場經濟配合，讓資本階級不能感到真正的穩定時，他們會經常感到緊張。

他指出，現在的問題是經常出現對企業的巨額罰款及懲罰，但沒有公開聽證及公平審訊。「在一個有政治理性及法治的地方，財產不會這麼容易被奪走，嚴肅的聽證及司法裁決是需要的」。「你不可以有時奪走一些人的財產，有時想安撫他們。這樣重複下去是不會解決問題的」。

賀衛方認為，應該從根本做起，例如改善對私有財產的保障，且明訂於憲法中。

執教幾近40年的賀衛方表示，近年畢業的學生對法律有更好的認識，但困難之處是怎樣將西方法律制度的好處帶到中國，以解決中國的問題。

賀衛方認為，學者需要對在法律實踐中出現的挑戰作回應，而從挑戰中出現的新法律理論需要經過驗證及實踐，這是良性循環。

但目前中國的問題是，一些受到廣泛關注的重大案件，在司法程序中並未得到基本公平的處理。

賀衛方舉例，在前中共重慶市委書記薄熙來及前中共中央政治局常委周永康的案件中，法官和律師本來可以在法庭內認真地討論一些系統性問題，幫助公眾理解法治，但中國的政治體制讓這些審判無法探討這些問題，這對學習法律的人來說，會感到挫折。

他表示，在1980及1990年代，大學校園的意識形態較現在更自由，因為當年文化大革命剛完結，人們正反思歷史的教訓，而且當時中國與西方的關係正處於蜜月期。

對於過去10年中國公共知識分子的聲音不斷減少，賀衛方表示，這完全是當局噤聲的結果。大約2011年在中國社群平台微博討論公共事件最熱烈時，他的微博追隨者有約187萬，但之後他曾被噤言數月，最長108天，只因他對當局作出最輕微的批評。最終他的帳號被封鎖，在網上沒有發表言論的空間。

賀衛方在訪問中直言，很開心現在對教室「說再見」，因為現在大學教師面對更多困難。而他的專長是法治及憲法，但他對時事的評論，讓自己在當局眼中顯得很奇怪。

北京大學 司法改革 財產

延伸閱讀

民進黨昨新北首場「反擴權」 江怡臻酸：難怪賴清德這麼怕

賴冠霖退出演藝圈？發文「轉變賽道」 微博黑頭像不再使用了

憲法法庭限縮侮辱公務員罪 他罵警「流氓」逆轉無罪確定

陳斐娟臉書稱他是「愛情騙子」 劉建國求償敗訴再釋憲...結果曝光

相關新聞

陸首季結婚登記數下跌 專家指「疫情補償效應消退」

根據大陸民政部最新統計，大陸今年第一季結婚登記數為196.9萬對，較去年同期的214.7萬對減少17.8萬對，降幅明顯。...

南醫大老師救人耽誤上課受罰 網民批教條主義

在南方醫科大學任教的南方醫院主治醫師俞莉近日疑因搶救患兒致上課遲到29分鐘被罰，還被取消其本年度考評評優評先資格。通報截...

熊貓外交 李強送澳洲2隻新熊貓 「關係重回正確發展軌道」

中國總理李強16日從澳洲東南部的阿得雷德轉抵首都坎培拉，17日將與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，中方預料將...

央視起底不肖產業鏈 廣州3000元高仿包 當2萬元正品賣

中國假貨猖獗不是新聞，特別的是，央視財經主動揭發，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等...

家窮改讀中專 數學天才姜萍年級第一 「語數外都不錯」

17歲的中專在讀生姜萍闖入阿里全球數學競賽12強，引發網友關注。紅星新聞 報導，姜萍的同班同學小琪（化名）說，姜萍是數學...

涉「千人計畫」 哈佛前教授李柏7月赴港大演講

由於涉嫌隱瞞參與中國的「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫），美國哈佛大學前教授、奈米科學家李柏（Charles Lie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。