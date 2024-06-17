中國南方洪澇成災 福建4死2失蹤廣東13萬戶停電

中國南方近日受強降雨影響，福建、廣東等地出現洪災。福建武平縣降雨破歷史紀錄，全縣受災嚴重，多處山坡地崩塌，造成4死2失蹤；廣東梅州則有13.7萬戶停電，西江已發生今年第1號洪水。

央視新聞今日報導，福建省自16日起發生強降雨，武平等縣降雨量創歷史新高。16日下午2時起，武平縣局部驟降特大豪雨，24小時累積雨量最大為岩前鎮372.4毫米，武平縣防指啟動防暴雨1級應急響應，全縣多地受災嚴重。

經福建省氣象局評估，這波強降水過程暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合強度均已達「極端事件」強度。

據初步統計，福建武平全縣17個鄉鎮（街道）受災嚴重，4.78萬人受災，房屋倒塌378間，農作物受災880公頃，道路損壞135處73.3公里、堤防受損158處3.18公里，通信基地台損壞582個，直接經濟損失4.15億元。截至17日上午10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山坡地崩塌，造成4人死亡、2人失蹤。

另廣東省梅州北部16日開始出現大範圍強降雨，部分低窪地區嚴重淹水。根據中國南方電網梅州供電局消息，截至17日上午7時，廣東梅州全市共有13萬7969戶停電，並且仍有部分鄉鎮處於失聯狀態無法統計。

南方電網廣東梅州供電局已於6月16日19時30分啟動防風防汛3級應急響應，當天23時30分將防風防汛應急響應提升至2級。中國的應急響應從低到高依次分為一般（4級）、較大（3級）、重大（2級）、特別重大（1級）等4個級別。

廣東省應急管理廳、水文局16日發布消息指出，受強降雨和上游水量大增影響，西江已發生今年第1號洪水。預計16日至17日，廣東省西江水位繼續上漲，北江也出現明顯漲水過程，多個水文站超警戒水位。