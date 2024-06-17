快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福建特大暴雨釀災 龍岩傳出4死2失蹤

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福建龍岩16日起普降暴雨，目前已傳出暴雨至少造成4死、2失蹤。（圖／取自央視新聞）
福建龍岩16日起普降暴雨，目前已傳出暴雨至少造成4死、2失蹤。（圖／取自央視新聞）

據央視新聞報導，福建省龍岩市武平縣16日起普降暴雨，當日14時起，局部地區驟降特大暴雨，24小時過程雨量最大為岩前鎮372.4毫米。截至17日10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山體滑坡，共造成4人死亡、2人失蹤。

福建省氣象局指出，本輪強降水過程暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合強度均已達極端事件強度。

初步統計，武平縣全縣17個鄉鎮（街道）受災嚴重，4.78萬人受災，房屋倒塌378間，農作物受災880公頃，道路損壞135處73.3公里、堤防受損158處，通信基站損壞582個，直接經濟損失約人民幣4.15億元。

17日7時，福建省氣象局繼續發布「暴雨預警Ⅱ級」，預計今明兩天，福建省內陸和北部地區仍將有80至250毫米降水，局部地區雨量恐達320毫米。

福建省減災委員會辦公室、福建省應急廳經分析研判，已於17日12時啟動福建省自然災害救助Ⅲ級應急響應，呼籲各相關地區、各有關單位按照預案和規程，切實做好防災減災救災等各項工作。

另，大陸中央氣象台17日10時繼續發布暴雨橙色預警，預計17日14時至18日14時，湖南南部、江西中部、浙江南部、福建北部、廣西北部等地部分地區將有大暴雨，廣西東北部等地局部地區有特大暴雨（250～280毫米）。

暴雨 福建

延伸閱讀

北方高溫南方鬧大水 中國氣候兩樣情

前5個月 北京地區外貿規模 創下歷史同期新高

深圳強降雨 大鵬所城部分城牆坍塌 福建洪水警戒 3鐵路停運5天

連日暴雨狂轟印度東北 多地爆土石流災情！6死1500遊客受困

相關新聞

福建特大暴雨釀災 龍岩傳出4死2失蹤

據央視新聞報導，福建省龍岩市武平縣16日起普降暴雨，當日14時起，局部地區驟降特大暴雨，24小時過程雨量最大為岩前鎮37...

南醫大老師救人耽誤上課受罰 網民批教條主義

在南方醫科大學任教的南方醫院主治醫師俞莉近日疑因搶救患兒致上課遲到29分鐘被罰，還被取消其本年度考評評優評先資格。通報截...

央視起底不肖產業鏈 廣州3000元高仿包 當2萬元正品賣

中國假貨猖獗不是新聞，特別的是，央視財經主動揭發，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證明等...

家窮改讀中專 數學天才姜萍年級第一 「語數外都不錯」

17歲的中專在讀生姜萍闖入阿里全球數學競賽12強，引發網友關注。紅星新聞 報導，姜萍的同班同學小琪（化名）說，姜萍是數學...

涉「千人計畫」 哈佛前教授李柏7月赴港大演講

由於涉嫌隱瞞參與中國的「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫），美國哈佛大學前教授、奈米科學家李柏（Charles Lie...

臥鋪高鐵自港準時抵京 有安枕有吵眠 林世雄：有助旅業

高鐵首班香港往北京及上海的臥鋪列車15日晚開通，兩班列車共約千名乘客經歷逾10小時車程，16日晨準時抵達目的地。往北京列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。