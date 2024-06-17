北方高溫南方鬧大水 中國氣候兩樣情

中國南北氣候兩樣情。中國氣象中心16日表示，北部地區因為溫度升高，各地酷熱難耐，東北遼寧最高溫已來到攝氏40度以上。不過，南方福建卻因為連續下大雨，河川水位已逾警戒線。

新疆、北京高溫創紀錄

據《路透社》報導，中國國家氣象中心週日發布高溫預警資訊，多數地區都出現酷熱，許多南方省份則因為出現暴雨而發布了洪水預警。預報指出，新疆、內蒙古與河南部分地區最高溫將來到攝氏37-39度，北京也發布次高溫預警，預計本週一與週二高溫可達37度以上。另外，東北的遼寧部分地區高溫也可望來到40-42度。

反觀南方的福建則因為連下7天的雨而且雨勢預計還會持續，部分河川水位將超過警戒線，幾處水庫則已開始洩洪。廣西相關單位則表示，由於當地河川水位已超越警戒線而形成水災，傳出奪走民眾性命的憾事。

高溫讓水份流失釀乾旱

據《CNN》報導，中國農業部稍早表示，乾旱與高溫已造成部分北部與中部省份的農作季節帶來不利影響，其中稻米與小麥受到的影響最為嚴重，未來幾天溫度預計還會超過35度以上。

農業部表示，「近期持續的高溫加速土壤中水分的流失，導致部分地區出現旱情，因此對夏季播種帶來負面影響，加上旱情可能會持續，保護夏季種植季節的任務勢必會相當困難。」

今年4月中國農業部也表示，南方部分地區降雨量已增加50%至80%甚至增加一倍，因此曾就如何減少對「早稻」幼苗的損害提出建議，這些幼苗通常於三月種植、六月收割。

【更多精采內容，詳見 】