中國教師因救人上課遲到被罰 醫科大學被罵上熱搜

廣州市南方醫科大學一名教師因為在醫院救治病患，延誤上課時間29分鐘，被處罰扣發5月獎金人民幣2000元等（約新台幣8800元）。話題登上微博熱搜，輿論譁然，批評「人命重要還是上課重要？」。

該校一份「關於2023學年春季學期兒科教師上課遲到事件的查處通報」文件顯示，5月10日上午1、2節課由兒科醫生俞莉授課，但被學生指出未按時到達教室。

根據通報，上課前俞莉在醫院查看其分管的病童病情，其中一名病童疑似腦出血緊急處理，因情況緊急未能及時報告教研室，處理完緊急狀況後，在8時29分趕回到教室。

根據南方醫科大學的規定，因上課不守時造成授課時間延誤在15分鐘至30分鐘的，認定為「嚴重教學事故」，如因特殊情況發生教學事故（差錯），則視具體情況進行處理。

根據通報，俞莉授課遲到被認定為「教學差錯」，處理結果為扣發5月獎金2000元、在全院通報批評、取消本年度考評評優評先（評選優秀個人或群體）資格。

通報並稱：「當日遲到時長為29分鐘，但是為了搶救病人並非故意為之，且俞莉老師在問題處理完後及時到達教室，將授課內容妥善安排，順利完成了授課任務，未造成不良影響。」

這則通報文件引起網友熱議，紛紛發布評論如：「人命重要還是上課重要？ 南方醫科大學：上課最重要。」「教條主義，在尊重生命護佑生命面前，顯得可笑可惡可憎。」「南方醫科大一定要被全國民眾罵一遍才好受嗎？」

16日中午，南方醫科大學發布「情況說明」回應：，學校已關注到有關該校第一臨床醫學院教師被通報的網路訊息。作為醫科院校及其附屬醫院，生命至上、救死扶傷優先是其始終堅持的價值理念。學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。

根據現代快報，南方醫科大學宣傳處一名工作人員表示，事情還在調查了解中，目前的處理結果被認定為教學差錯，屬於最輕的一種。