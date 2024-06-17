康熙長這樣 最高度還原康熙樣貌的畫作上海展出

據上海東方網報導，正在上海東一美術館舉辦的「最後的貴族——烏菲齊館藏18世紀歐洲大師繪畫」展覽，新增一件特別展品布面油畫《康熙大帝肖像》。這是這件作品時隔300多年後首次返回中國展出。

報導稱，布面油畫《康熙大帝肖像》由義大利畫家杰凡尼．熱拉蒂尼（Giovanni Gheradini，中文名「聶雲龍」）在18世紀初期完成，是義大利烏菲齊美術館（Galleria degli Uffizi，或譯為「烏菲茲美術館」）唯一一件中國皇帝肖像畫，也被認為是最高度還原康熙樣貌的作品。

聶雲龍是有據可考的最早供職於康熙宮廷的洋畫家，曾在博洛尼亞學習建築透視法。1700年，聶雲龍抵達北京，在康熙宮廷的工作便是繪製肖像，並教授宮廷畫師繪製油畫。他在中國待了四年後回到義大利，並將布面油畫《康熙大帝肖像》帶到佛羅倫斯。這件珍貴畫作後來被美第奇家族（Medici，或譯「麥地奇家族」）收藏。

東方網指出，從畫中可以看到，康熙頭戴紅絨東珠帽，身穿石青色常服，面容深邃。

東一美術館執行館長謝定偉介紹，「這幅肖像畫運用了西洋寫實繪畫技術以及透視法，更接近康熙的真實面貌。我們常在影視作品中看到康熙皇帝，這才是他的『廬山真面目』，仔細看常服的胸口和袖口上都有龍紋。」