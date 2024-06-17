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德陽龍舟賽 觀眾超35萬人次
旌湖碧波展風采，龍舟競渡慶佳節。端午節期間，劍南春杯2024年中國龍舟公開賽（四川．德陽站）在四川省德陽市舉行，兩天吸引現場觀眾超35萬人次。
德陽地處長江上游，一直都有端午賽龍舟的傳統習俗。本次大賽，來自大陸各地的選手齊聚德陽，分為男子組、女子組和大眾組（本地組）三個組別，總共33支隊伍。
經過多輪爭奪，北華大學代表隊獲得男子組團體總成績第一名，重慶三峽學院代表隊獲得第二名，雲南民族大學代表隊獲得第三名；北華大學代表隊獲得女子組團體總成績第一名，華中科技大學代表隊獲得第二名，成都東部新區代表隊獲得第三名。
比賽期間，還進行了「鼓風橐龠」、「屈子天問」、「風骨清揚」、「傲視蒼穹」表演和龍舟巡遊，還安排了龍舟拔河、彩帶龍、高杆龍、天空動力傘等表演，為觀眾奉獻一場精彩的水上競逐盛宴。
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