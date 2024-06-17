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德陽龍舟賽 觀眾超35萬人次

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
劍南春杯2024年中國龍舟公開賽（四川．德陽站），在四川省德陽市舉行。圖／本報四川德陽傳真
劍南春杯2024年中國龍舟公開賽（四川．德陽站），在四川省德陽市舉行。圖／本報四川德陽傳真

旌湖碧波展風采，龍舟競渡慶佳節。端午節期間，劍南春杯2024年中國龍舟公開賽（四川．德陽站）在四川省德陽市舉行，兩天吸引現場觀眾超35萬人次。

德陽地處長江上游，一直都有端午賽龍舟的傳統習俗。本次大賽，來自大陸各地的選手齊聚德陽，分為男子組、女子組和大眾組（本地組）三個組別，總共33支隊伍。

經過多輪爭奪，北華大學代表隊獲得男子組團體總成績第一名，重慶三峽學院代表隊獲得第二名，雲南民族大學代表隊獲得第三名；北華大學代表隊獲得女子組團體總成績第一名，華中科技大學代表隊獲得第二名，成都東部新區代表隊獲得第三名。

比賽期間，還進行了「鼓風橐龠」、「屈子天問」、「風骨清揚」、「傲視蒼穹」表演和龍舟巡遊，還安排了龍舟拔河、彩帶龍、高杆龍、天空動力傘等表演，為觀眾奉獻一場精彩的水上競逐盛宴。

此外，央視頻對此次龍舟賽進行了直播，線上各平台網路直播觀看資料累計達236.8萬人次。

網路直播 觀眾 龍舟賽

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