北京郊區小鎮東高村 製出世界頂級提琴

近日，第五屆中國國際提琴和琴弓製作比賽，在北京平谷區東高村鎮落幕。這次比賽，平谷本地4位製琴師參賽，有5把工藝精湛的提琴進入前20名。

走京平高速出城，約一小時車程就能抵達東高村鎮的「中國樂谷」。

評審現場嚴肅而安靜，456把精巧的提琴整齊地放在桌面上，散發著棕黃調的溫潤色澤。

評委們正逐一拿起琴，為它們的外觀、音色打分。這是一場國際級比賽。參賽提琴出自260餘名選手之手，他們來自中國、波蘭、美國、西班牙、義大利等國家和地區。評委們也全是業界的知名人士，既有來自中央音樂學院、中國國家交響樂團等院校院團的演奏家，也有義大利、法國、美國等國家的製琴大師。

東高村鎮鎮長王勇介紹，30年前東高村鎮就是享有盛名的「提琴之鄉」。鎮裡生產的提琴八成遠銷歐美、東南亞，高峰時全球每三把小提琴就有一把出自這裡。2009年，東高村鎮獲批「中國提琴產業基地」，產品線也從單一的提琴生產，擴展到二胡、貝司、吉他、銅管樂、打擊樂等系列樂器。2023年，全鎮樂器產業實現產值5231萬元人民幣。

連續多屆的中國國際提琴和琴弓製作比賽，既擴大了東高村鎮的知名度，也帶動了本土人才的培養。40年前，製琴師們出國參賽，要把琴郵寄到海外。當時，中國的製琴水準不高，琴價還趕不上郵費貴，所以很多人便選擇賽後棄琴，不寄回國了。如今，中國製琴師的作品在國際上佔有了一席之地。2019年，在馬爾他的一次製琴比賽上，中國參賽者一口氣拿了20餘枚獎牌。

評審現場的玻璃展櫃中，陳列著一把誕生於1734年的「多利亞王子」古琴。它從萬水千山之外的義大利克雷莫納來到了平谷東高村鎮，見證著工匠和製琴師們用巧手彈奏出的樂谷雄心。