快訊

未來一周愈來愈熱！一圖看各地高溫「上看36度」 中部以北防午後雷雨

午後雨彈狂炸北市...這3區雨量驚人 仁愛路溝蓋噴水、吳興街水溢民宅

最深切一課來自「他」！輝達黃仁勳勉勵加州理工學子：排出人生的優先順序

為救命危患兒遲到…傳廣東教師受校方處分批評 網傻眼：這樣誰還敢救人？

香港01／ 撰文／許祺安
網傳有大陸教師因救治病危病人導致上課遲到29分鐘，被南方醫科大學認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評。情境示意圖。圖／Ingimage
網傳有大陸教師因救治病危病人導致上課遲到29分鐘，被南方醫科大學認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評。情境示意圖。圖／Ingimage

網傳有教師因救治病危病人導致上課遲到29分鐘，被南方醫科大學認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評。

事件引起網友熱議，批評校方過於教條主義，「這麽做，誰還敢救人」，更質問「人命重要還是上課重要？」。6月16日，校方回應稱，正在核實事件並將跟進處理。

《大河報》報導，近日有網友稱，廣東省南方醫科大學發布查處通報，今年5月10日，於本校授課的兒科醫生俞莉老師，因發現其科室的患兒病情危重，疑似腦出血且死亡風險高，遂留下來緊急處理，導致在英語授課班《Pediatrics》課上遲到29分鐘，後續順利完成授課任務。

通報指，根據規定，遲到29分鐘為「嚴重教學事故」，但「如因特殊情況發生教學事故，則視具體情況進行處理」。最後，俞莉老師被扣發5月獎金2000元人民幣（約新台幣8508元），在全院範圍內通報批評，取消本年度考評評優評先資格。

有網友稱，學校行政過於教條主義，遲到是因為救人，不該受到處分，「這麽做，誰還敢救人」、「讓人心寒的決定」、「人命可比上課重要多了啊，這位老師師德醫德都在線」，更有人質問學校「是上課重要還是救人重要」。

有網友提到，大陸剛結束高考，該校卻因老師治病救人遲到而處分，反問學校是「反向招生宣傳是吧」，更有人調侃「『醫科大學』老師因『醫救』他人受處分」、「人命沒課重要，竟然是教書育人的大學得出的結論呵呵」。

6月16日，南方醫科大學發布通報指，學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。

延伸閱讀：

武漢醫生被指控出軌「私藏麻醉藥」 事主：妻子為離婚官司栽贓嫁禍

廣西17歲體育左膝生骨瘤卻遭醫生錯切右膝 醫院6人被追責

文章授權轉載自《香港01》

廣東 教師 醫生

延伸閱讀

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

不滿簽證逾期遭罰款？女子一言不合脫光光 全裸闖海關畫面太驚嚇

長太精緻！日本美少女「完美到被誤認AI」意外爆紅 本人公開真面目

來台買不到華航限量圍裙！大陸青年1個月後突收驚喜 台灣阿姨這舉動讓他哭了

相關新聞

延誤半小時等她登機！海南航空167旅客安靜等候 原因曝光網大讚：這一幕太感人了

6月14日，海南航空HU7053航班，起飛前73分鐘臨時收到運輸捐贈器官的任務，需要延遲起飛。機上167位乘客耐心等待近半小時後，攜帶捐贈器官的醫生終於登機…

為救命危患兒遲到…傳廣東教師受校方處分批評 網傻眼：這樣誰還敢救人？

網傳有教師因救治病危病人導致上課遲到29分鐘，被南方醫科大學認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評‵…

包裝到票據都做得出來！廣州高仿品業一條龍 1萬高仿包當8萬正品賣

大陸假貨猖獗不是新聞，特別的是，大陸央視財經主動揭發，廣州有一假奢侈品集散中心，其一條龍產業鏈服務從產品、包裝再到票據證...

第1槍 廣西北海撤城管局 網民：你們也有這一天，普天同慶

廣西北海市政府昨公告撤銷已成立5年的廣西北海市綜合行政執法局（城管執法局）引發熱議並衝上熱搜，由於不少民眾普遍對城管的執...

中海警新令 菲促漁民無視 還向聯國申請延申大陸棚

在中國與菲律賓在南海爭端激烈之際，中國海警一項新法規15日生效，可以不經審判就扣押涉嫌非法進入中國領海（包括爭議水域）的...

南澇北旱 廣東中山1周沒太陽 河南十多天無雨

中國近期南方雨水不斷，北方則高溫持續。「南澇北旱」下，廣東有居民一周沒見到太陽，暴雨局部成災，河南則有農戶十多天等不到雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。