為救命危患兒遲到…傳廣東教師受校方處分批評 網傻眼：這樣誰還敢救人？

網傳有教師因救治病危病人導致上課遲到29分鐘，被南方醫科大學認定為嚴重教學事故，扣除當月獎金且在全院通報批評。

事件引起網友熱議，批評校方過於教條主義，「這麽做，誰還敢救人」，更質問「人命重要還是上課重要？」。6月16日，校方回應稱，正在核實事件並將跟進處理。

《大河報》報導，近日有網友稱，廣東省南方醫科大學發布查處通報，今年5月10日，於本校授課的兒科醫生俞莉老師，因發現其科室的患兒病情危重，疑似腦出血且死亡風險高，遂留下來緊急處理，導致在英語授課班《Pediatrics》課上遲到29分鐘，後續順利完成授課任務。

通報指，根據規定，遲到29分鐘為「嚴重教學事故」，但「如因特殊情況發生教學事故，則視具體情況進行處理」。最後，俞莉老師被扣發5月獎金2000元人民幣（約新台幣8508元），在全院範圍內通報批評，取消本年度考評評優評先資格。

有網友稱，學校行政過於教條主義，遲到是因為救人，不該受到處分，「這麽做，誰還敢救人」、「讓人心寒的決定」、「人命可比上課重要多了啊，這位老師師德醫德都在線」，更有人質問學校「是上課重要還是救人重要」。

有網友提到，大陸剛結束高考，該校卻因老師治病救人遲到而處分，反問學校是「反向招生宣傳是吧」，更有人調侃「『醫科大學』老師因『醫救』他人受處分」、「人命沒課重要，竟然是教書育人的大學得出的結論呵呵」。

6月16日，南方醫科大學發布通報指，學校正在向相關單位了解核實情況，後續將跟進處理。

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文章授權轉載自《香港01》