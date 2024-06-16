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大陸酷熱蔓延東北、華北 遼寧和濟南氣溫上看42度

中央社／ 台北16日電
乾旱高溫籠罩中國北方，更進一步向高緯度的東北蔓延。遼寧省氣象台今天下午發布高溫藍色預警，預測17至18日該省部分地區最高氣溫將達攝氏42度。圖為遼寧省大連市，海鷗伴隨著遊船飛行。中新社
乾旱高溫籠罩中國北方，更進一步向高緯度的東北蔓延。遼寧省氣象台今天下午發布高溫藍色預警，預測17至18日該省部分地區最高氣溫將達攝氏42度。圖為遼寧省大連市，海鷗伴隨著遊船飛行。中新社

乾旱高溫籠罩中國北方，更進一步向高緯度的東北蔓延。遼寧省氣象台今天下午發布高溫藍色預警，預測17至18日該省部分地區最高氣溫將達攝氏42度；山東省濟南市氣象台更發布高溫橙色預警，預測20至21日該市部分地區最高氣溫也將達42度。

此外，山東省氣象台及北京市氣象局今天下午也同時發布高溫橙色預警，預測18至21日山東省部分地區最高氣溫將達40度；而北京市17至18日的平原地區，下午1至5時的最高氣溫將達37度以上。

相較於中國華南及華中省區出現豪雨，進而出現城市嚴重淹水及河川水位上漲，中國華北地區則出現高溫乾旱天氣，其中屬產糧大省的河南省，部分地區已有連續1個月未出現有效降雨的現象，導致部分農田嚴重龜裂，甚至有農民因此集體跪地求雨。

綜合中國媒體報導，遼寧省氣象台今天表示，位處中國東北的遼寧省，今天下午4時有多個城市氣溫超過30度。經過分析，本週遼寧全省將出現今年第一個大範圍高溫天氣。

遼寧省氣象預測，17日錦州、阜新、朝陽、盤錦、葫蘆島地區及台安氣溫將達35到39度，局部地區更可達40到42；18日瀋陽、鞍山、錦州、阜新、遼陽、朝陽、盤錦、葫蘆島及撫順市區氣溫將達35到39度，其中阜新、朝陽、葫蘆島局部地區更可達40到42度，省內其他地區也在30到34度；19日全省氣溫雖可望回落，但最高溫仍在38度左右。

至於山東方面，濟南市氣象台今天下午將高溫黃色預警升級為橙色預警。預計全市17至21日將出現大範圍持續性高溫天氣，全天最高氣溫可達37度左右。其中，20至21日最高溫將達39度左右，部分地區更可達42度以上。

濟南市氣象台並表示，17至21日這波高溫天氣「時間長、範圍廣、溫度高」，且與前一波大範圍持續性高溫間隔時間短。根據高溫風險普查結果，這波高溫氣象「風險等級高」。

山東省氣象台今天下午也發布高溫橙色預警，指17至21日全省大部地區將沒有明顯降雨，省內西北部、中部和南部地區將持續出現高溫，高溫氣象「風險等級高」。其中18至21日中西部地區最高氣溫將達37至39度，包括濟南在內的局部地區更將達40度。

氣溫 淹水 高溫

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