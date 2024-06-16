延誤半小時等她登機！海南航空167旅客安靜等候 原因曝光網大讚：這一幕太感人了

6月14日，海南航空HU7053航班，起飛前73分鐘臨時收到運輸捐贈器官的任務，需要延遲起飛。機上167位乘客耐心等待近半小時後，攜帶捐贈器官的醫生終於登機。由於提前申請空中綠色通道，飛機在空中幾乎走直飛航路，最終比原定時間提前10分鐘到達。

HU7053航班原定下午1時10分起飛，由海口飛往杭州，下午3時50分到埗。海南航空介紹，6月14日上午11時57分，海南航空客服部收到運輸捐獻器官的需求，醫生正在手術，到達美蘭機場時間延遲，需乘坐HU7053航班。此時離航班正常起飛時間僅剩73分鐘。

中午12時起，海南航空各部門全力配合，地勤提前聯繫海口美蘭機場安檢安排地面綠色通道，運行控制部提前向民航局運行監控中心通報人體器官運輸航班信息並申請空中綠色通道。

下午1時20分，醫生到達海口美蘭機場，海南航空地勤值班經理帶領醫生通過綠色安全通道，前往登機口；1時26分，醫生登機；1時39分，飛機起飛，延誤29分鐘起飛。

由於提前申請空中綠色通道，飛機在空中幾乎走直飛航路。下午3時40分，飛機抵達杭州，最終比原定時間提前10分鐘到達。

乘坐該航班的乘客稱，聽到機組人員廣播稱需要等待攜帶捐贈器官的醫生登機，當下機上全部旅客都安靜了，「真的很震撼」，自己也有幸成為其中一人見證這場生命接力賽。

在社交平台上，網友們都感謝機組人員和167名旅客共同完成這場生命接力賽，「每一位乘客都是英雄」、「致敬捐獻者，致敬醫護，致敬全體參與者」、「器官移植，完美接力。耐心等待，生命延續！」、「默默的等待就是默默的愛！」、「這一幕太感人了，一定要給機上所有人員點讚」。

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文章授權轉載自《香港01》