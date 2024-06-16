延續貓熊外交 李強：中願同澳延續大貓熊保護合作研究

大陸國務院總理李強展開澳洲訪問行，這也是繼大陸前總理李克強自2017年訪澳以來，大陸訪問澳洲最高級別的官員。李強也於16日在南澳阿德萊德（Adelaide）動物園考察中宣布，已待逾15年的貓熊「網網」（Wang Wang）、「福妮」（Fu Ni）則將在年底租約到期後返回中國，中方願同澳方延續大熊貓保育合作研究。

據新華社報導，16日上午，正在澳洲訪問的李強前往澳洲南方阿德萊德動物園考察中澳大貓熊保育合作研究工作。而該動物園是澳洲唯一擁有大貓熊的動物園。南澳州督孫芳安、州長馬思諾，澳洲外交部長黃英賢、貿易部長法瑞爾陪同考察。

在動物園貓熊館，李強聽取中澳專家對兩國大熊貓保育合作研究及在澳大熊貓養護狀況的介紹並發言表示，阿德雷德動物園擁有南半球唯一一對大熊貓「網網」和「福妮」。看到它們雖遠在他鄉，但在澳得到精心照料，在阿德萊德動物園安家落戶、快樂生活，感到很欣慰。

李強指出，「網網」和「福妮」成為中澳友善的使者，是中澳兩國人民深厚友誼的象徵。這說明只要雙方用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊的太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。

李強還說，長期以來，中國政府對大熊貓採取一系列保護措施，取得顯著成效，體現了中國為世界生物多樣性和瀕危動物保護所做的積極貢獻。同時，他透露，「網網」和「福妮」將依照雙方協議於今年返回中國。中方願同澳方延續大熊貓保育合作研究，希望澳洲一直是大貓熊的友善家園。