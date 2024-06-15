快訊

他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨慕：贏很多公司

中高齡就業難…不僅退休公務員屢碰壁 他擁證照慘淪街友：不奢望政府

熱爆！未來一周高溫炎熱 北部「這天起」飆破36度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提領要預約？深圳多間銀行提款逾22萬元要預約 行員稱避免現金不足

中央社／ 台北15日電
近日深圳多間銀行要求存戶提款新台幣22萬元以上，需要提前預約。 情境示意圖／Ingimage
近日深圳多間銀行要求存戶提款新台幣22萬元以上，需要提前預約。 情境示意圖／Ingimage

大陸媒體報導，近日深圳多間銀行要求存戶提款人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，需要提前預約，有銀行甚至規定提款2萬元以上也要預約。銀行職員指，這是為了避免一日內有太多存戶提款，令銀行現金不足。

南方都市報13日報導，該報記者到部分深圳銀行了解存戶提款要求，發現存戶提款2萬元以下，可通過ATM機提款；提款2萬至5萬元之間，可直接到櫃台提款；但5萬元以上提款需提前預約，較大額度提款需證明實際用途。

報導表示，有些銀行的規定有所不同。如光大銀行甚至規定提款2萬元以上需要預約，深圳農商行則規定10萬元以上提款才需提前預約。杭州銀行規定，若存戶提款超過20萬元，需提供用途證明。建設銀行要求提款逾 20萬元者，需在手機應用程式進行提款預約和審核。

報導表示，北京銀行、興業銀行的深圳銀行工作人員均表示，規定提款5萬元以上要提前一天預約，是避免客戶臨時提款，而櫃台現金不足，影響存戶提款。存戶在預約時留下個人訊息，即可在指定時間提款。

郵儲銀行的某深圳分銀行負責人表示，存戶需在下午3時前預約翌日提款時間。

此前吉林銀行存戶提款2萬元需在派出所報備審核，引起社會熱議。報導引述吉林銀行對此事回覆，指是為了防範電信詐騙

報導表示，深圳農商行某工作人員表示，對於提款10萬元以上的存戶，銀行會了解存戶近期是否有大額轉帳紀錄或評估其近期交易行為，再決定提款結果，通常都會滿足客戶要求。

深圳建行表示，客戶辦理大額現金提款預約時，一般由客戶申報用途，經評估後即可據實辦理提款業務，過程高效便捷。

客戶 深圳 電信詐騙

延伸閱讀

深圳出入境 今年已破1億人次

去上海有什麼要注意的？鍾明軒「驚吐10字」回應

鍾明軒獲中國大外宣獎？網瘋傳獎狀圖 經紀人回應「假的」

鍾明軒小紅書遭官方封號 發文吐心聲：永遠只想說真話

相關新聞

提領要預約？深圳多間銀行提款逾22萬元要預約 行員稱避免現金不足

中國媒體報導，近日深圳多間銀行要求存戶提款人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，需要提前預約，有銀行甚至規定提款2萬元以...

貴州稱年收低於萬元人口已動態清零 網嘲諷一句話

在14日的國新辦新聞發布會上，貴州省副省長羅強表示，到去年底，貴州年人均純收入低於1萬元人民幣(約1378美元)的人口已...

控菸10招「太盡」損經濟？盧寵茂：旅客來港目的不是吸菸

香港政府提出禁止排隊時吸菸、禁止加味菸等10項短期控菸措施，擬年內提交修例建議。立法會衛生事務委員會14日討論控菸措施，...

「李老師不是你老師」被封53個微博帳號 成中國網路審查勁敵

不滿北京當局執行嚴封控的清零防疫措施，中國前年爆發號稱自六四以來最大規模的公民抗爭「白紙運動」。當時負笈義大利的中國留學...

中國第六代導演的墮落？台北電影節的王小帥風波

台北電影節邀請中國導演王小帥擔任評審團主席，然而，王小帥導演約7年前遭指控對《大象席地而坐》導演胡波言語霸凌、扣住電影版權等情事，導致不過29歲的胡波自殺的往事再度引發議論。最終，台北電影節取消邀請王小帥。

陸想收買台網紅？ 藝人再爆料 波特王：還限6/21前表態

網紅「波特王」12日「預言」7月下旬將有約10組台灣網紅受邀到中國大陸旅遊拍片，質疑目的是對台灣文化統戰。女星何以奇、歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。