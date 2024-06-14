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帶小狗體驗不同風情 陸首架攜寵出境包機返上海

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員確認寵物晶片訊息等資料。（圖／取自央視）
上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員確認寵物晶片訊息等資料。（圖／取自央視）

大陸首架人寵同進客艙包機出境遊，7日從上海出發前往泰國，14日下午順利返回上海浦東國際機場，結束9天8夜的行程。

據央視報導，大陸首架寵物進客艙出境遊包機搭載60名遊客和18隻寵物狗，經上海海關所屬上海浦東國際機場海關關員確認寵物晶片訊息等資料，現場檢疫合格後，全數予以當場放行。

不同國家的檢疫要求不同，旅客攜帶貓狗入境時，需要在監管現場向海關進行申報，提交輸出國家或地區官方動物檢疫機構出具的有效檢疫證書和狂犬病疫苗接種證書等材料，非指定國家或地區還需要出具狂犬病抗體檢測報告，並辦理入境寵物通關手續。

據中新網報導，一位參與此次包機旅遊的飼主表示，從來沒有想過可以帶狗出國，因為帶狗出門，即便是在大陸國內有時也不是特別方便，「我們覺得在一些不同的風情底下帶著小狗玩，哪怕是沙灘海邊，這肯定感覺會不一樣，小狗應該會很開心的。」

據央視報導，隨著上海口岸國際航班全面恢復，旅客攜帶寵物出入境需求持續增加。據統計，今年前5個月，黃浦海關共為出境伴侶寵物簽發「動物衛生證書」1,377份；浦東機場海關在旅檢管道共監管入境寵物2,970隻，年增63.7%。

上海 寵物 海關

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