大陸網路治理新規 涉網暴帳號將降信用等級與限制功能

大陸官方宣布新的措施，將於8月起施行「網路暴力信息治理規定」，新規定提到，服務商應建立「健全用戶帳號信用管理體系」，將涉網暴帳號降低帳號信用等級或者列入黑名單，同時也要求服務商提醒有風險的被網暴用戶、告知可採取的預防措施。

據大陸國家網信辦14日消息，該單位聯合公安部、文旅部、國家廣播電視總局公布「網路暴力信息治理規定」，自2024年8月1日起施行。這份文件的「徵求意見稿」在2023年7月7日發布，而14日公布的最終版本，則增加了3項條文。

根據上述文件，「網路暴力資訊」被界定為「通過網路以文本、圖像、音訊、影音等形式對個人集中發佈的，含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨、威逼脅迫、侵犯隱私，以及影響身心健康的指責嘲諷、貶低歧視等內容的違法和不良資訊」。

這份文件要求網路資訊服務提供者，發現存在網路暴力資訊風險的，應當「對異常帳號及時採取真實身份資訊動態核驗、彈窗提示、違規警示、限制流量等措施」；發現相關資訊內容流覽、搜索、評論、舉報量顯著增長等情形，還應當「及時向有關部門報告」。

在防護功能上，規定要求網路資訊服務提供者，提供便利使用者設置僅接收好友私信或者拒絕接收所有私信等網路暴力資訊防護選項，「鼓勵提供智慧遮罩私信或者自訂私信遮罩詞等功能」。

此外，網路資訊服務提供者還應建立「健全用戶帳號信用管理體系」，將涉網路暴力資訊違法違規情形記入使用者信用記錄，依法依約降低帳號信用等級或者列入黑名單，並據以限制帳號功能或者停止提供相關服務。

規定也將加強網路論壇社區和網路群組的管理，「禁止以匿名投稿、隔空喊話等方式創建含有網路暴力資訊的論壇社區和群組帳號」，發現用戶網暴時「應當依法依約採取限制發言、移出群組等管理措施」。至於公眾帳號生產運營者，則應建立健全發佈推廣、互動評論等「全過程信息內容安全審核機制」，發現帳號跟帖評論等環節存在網路暴力資訊者，應「及時採取舉報、處置等措施」。

對違規者，網路資訊服務提供者應採取「警示、刪除資訊、限制帳號功能、關閉帳號等處置措施」，對組織、煽動、多次發佈網路暴力資訊的，還應採取列入黑名單、禁止重新註冊等處置措施。

值得注意的是，新規定也對網路新聞提出要求，網路新聞資訊服務提供者「不得通過誇大事實、過度渲染、片面報導」等方式採編發佈、轉載涉網路暴力新聞資訊，提供跟帖評論服務的，應當實行「先審後發」，採編發佈、轉載涉網路暴力新聞資訊不真實或者不公正的，應當「立即公開更正，消除影響」。