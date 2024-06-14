中國多地對流天氣強 遼寧2名車站旅客遭雷擊

中國多地出現強對流天氣，昨天遼寧有2名旅客撐傘徒步走過遼寧錦州北站火車站的廣場時，遭到雷擊瞬間倒地。當時，當地氣象部門發布雷電預警。

據中國央視新聞報導，14日，遼寧錦州北站火車站廣場，2名旅客遭到雷擊。當時，2人打著雨傘行走在廣場上，手中拿著行李，一道強光之後，雷電擊中雨傘，2人瞬間倒地。

事發後2人被緊急送醫，目前沒有生命危險。事發時當地出現強對流天氣過程，氣象部門發佈了雷電預警。

今天，遼寧省錦州市太和區應急管理局通報，13日晚上7時15分，錦州北站廣場，接站群眾孫某（男，30歲）被雷電擊中。

事件發生後，孫某被緊急送院，目前正在住院接受治療，無生命危險。另一名同行者李某被孫某撞倒，僅表皮擦傷。

另據中國中央氣象台預警，14日下午2時至15日下午2時，黑龍江中部、吉林中部、遼寧中北部和西部、陝西中部、山西中南部、河北中南部和東北部、山東中東部和南部、河南東部和南部、安徽北部、江蘇北部、福建東南部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。