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中國2名MeToo推手被判煽動顛覆罪 囚3年半及5年

中央社／ 台北14日電

中國MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵被控「煽動顛覆國家政權」，據外媒報導，兩人今天在廣州中級人民法院被裁定罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。此前2人已遭羈押近1000天。

黃雪琴與王建兵是中國MeToo運動多起案件的重要推手。黃雪琴是中國獨立記者，鼓勵受到性騷擾的女性作出舉報；王建兵是黃雪琴的朋友，活躍於勞工運動，也是MeToo運動的支持者。兩人的支持者稱呼他們為「雪餅」。

綜合美國華盛頓郵報及路透社今天報導，根據兩人的支持者表示，廣州中級人民法院今天裁定兩人「煽動顛覆國家政權」罪成，黃雪琴被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半。

報導表示，今天廣州中級人民法院是閉門作出宣判，宣判前法院戒備森嚴，記者不准進入法院。支持者表示，兩人均否認有不當行為，黃雪琴計劃對判決提出上訴。

黃雪琴在去年9月審訊結束時表示，「我所做的一切不是為了煽動顛覆國家政權，而是希望社會可以改善，國家可以變得更好。」

報導表示，35歲的黃雪琴在2018年發起中國MeToo運動中扮演重要角色，當時她寫下了自己被性騷擾的經歷，並鼓勵其他人挺身而出。

黃雪琴對女記者進行了一項調查，受訪的255名女記者中，超過80%也曾遭受性騷擾。黃後來幫助一名研究生公開指控其博士生導師性騷擾。黃曾因參與並撰寫有關2019年香港抗爭運動而被捕。

40歲的王建兵活躍於勞工活動和保護殘疾人士，並提倡患職業病工人應有的權利。

在被捕之前，兩人曾集合朋友討論LGBTQ等議題。

根據廣州市人民檢察院的起訴書稱，2019年起，黃雪琴多次在境內外網路社交平台發表歪曲、詆毀或攻擊政府的言論，2020年以來也曾參與非暴力運動網課培訓，甚而開課宣揚類似行動；同樣接受過非暴力運動網路課程培訓的王建兵，也加入過中國茉莉花革命志願軍團、六四大屠殺紀念館等境外網路群組，並透過境外通聯軟體定期討論社會話題，煽動他人對政權不滿等。

起訴書說，黃雪琴、王建兵還被控2020年11月起，定期召集多人在王建兵的廣州租屋處等地組織聚會，借討論社會話題之機，煽動參加人員對中國政權的不滿。這也是外界認為他們入罪的主因。

MeToo 性騷擾 運動

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