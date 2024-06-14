中國大學畢業生薪情差 逾半月收入低於2萬6400

根據一份中國教育諮詢機構最新的報告顯示，去年中國大學畢業生進入職場半年後，平均月薪為人民幣6050元，超過半數人月薪不到人民幣6000元（下同，約新台幣2萬6400元），僅7%月收入破萬元。

2023年大學應屆畢業生進入職場滿一年，中國高教管理數據與諮詢商麥可思（Mycos）近日發布「2024版就業藍皮書」，調查去年畢業的大學畢業生就業與薪資情形。

根據這份調查顯示，2023年應屆畢業的大學生在進入職場半年後，平均月薪在6000元以下的比例為57.8%；在6000元到8000元的比例為23.9%；在8000元以上的比例為18.3%。僅7%的應屆畢業生能拿到破萬元的月薪。

調查指出，不同的區域，薪資水準也不相同。2023年，中國東部地區的大學畢業生平均月薪為6642元，比全國平均超出600多元；從三大經濟區域來看，在長三角地區就業的大學畢業生在畢業半年後，平均月薪為6691元。

進一步分析職業類別，月收入較高的職業前5名，依序為資訊安全類別，平均月薪7756元；微電子科學與工程，平均月薪為7151元；軟體工程，平均月薪為7061元；數據科學與大數據技術，平均月薪為7014元；電子科學與技術，平均月薪為7011元。

其中「數據科學與大數據技術」受到人工智慧領域蓬勃發展，成為近年廣受歡迎的就業領域。

報告建議，今年參與大學考試的考生，未來在選填志願時可關注國家戰略與新興產業密切相關的專業，基於對職業、國家戰略、新興產業的認知，結合自身興趣愛好、特長進行選擇。