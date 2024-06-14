自私！轎車為搶停車位阻擋鳴笛救護車 網友建議檢舉

司機駕駛時理應讓路給救護車，然而近日有網友在香港佐敦就發現有轎車司機疑為等候停泊路邊收費停車位，竟無視後方救護車的鳴笛閃燈，未即時讓路。等到原本停在該車位上的汽車開走後，該轎車隨即停到車位裡，之後救護車才能往前開。有網友對於轎車阻礙救護車的行為感到不滿，留言狠批「太離譜」、「是不是覺得停車比救人重要」。

該名網友在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約17秒的短片，事發地點應為香港佐敦吳松街一段路邊收費停車位附近。從影片可見，路邊停泊了1輛將要駛離的白色車，另有1輛黑色轎車正在等候停在該車位上，但黑色車後方的救護車已不斷鳴笛閃燈示意要前往救援。

不過，白色車仍在車位上，似乎未準備好即時駛離，其間黑色車不願離開，一直堵塞在救護車前方，彷彿對救護車的鳴笛聲毫無反應。等到停在車位上的白色車開走後，黑色車便停到該車位上。救護車需等黑色車停好後才能開走，片段至此告終。

由於片段開始時救護車已鳴笛，表示黑色車至少阻礙約17秒才讓路給救護車。影片引起網友熱烈討論，不少人批評片中黑色轎車司機「自私」，「人渣」、「太離譜」、「是不是覺得停車比救人重要」，又有人表示「知不知道救人是爭分奪秒的啊」。另有網友覺得原PO應該進行檢舉，「是不是該報1823（香港電話中心，接收市民對部門的投訴）」。

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第46條列明，在道路上的車輛司機須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴笛或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛。任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬違法，可處罰款2,000元。

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文章授權轉載自《香港01》

原本停在路邊停車格的白車開走後，黑車才移動停進車位。（圖／擷取自FB影片「車cam L（香港群組）」）