南京祿口機場 國際航線續增長
暑運臨近，大陸東部機場集團規劃發展部副部長周欣表示，南京祿口國際機場國際航線正持續恢復增長。
中新社報導，根據規劃，南京至澳大利亞墨爾本、馬來西亞吉隆坡航線將分別於6月28日、6月30日開通。多家航司計劃加密南京飛日本大阪、泰國曼谷航線，新開南京至韓國襄陽郡航線。南京至印度尼西亞雅加達、越南胡志明市等航線有望在年內開通。東部機場集團正與有關航司積極聯繫，力爭早日開通南京至阿聯酋迪拜（杜拜）航線。
周欣說，今年前5個月，南京祿口國際機場完成旅客吞吐量1244.6萬人次，同比增長18.4%；保障出入境旅客吞吐量103.5萬人次，同比增長156.5%。
暑期通常是每年的旅遊旺季。近年來，長三角「旅遊+」模式不斷拓展，「研學+旅遊」、「商業+旅遊」等業態湧現。據中國民用航空局統計，2023年，長三角機場群完成旅客吞吐量24070.5萬人次，較上年增長152.7%。
周欣說，以上海為核心，南京、杭州、合肥等機場為重點的長三角機場群初具規模。作為長三角世界級機場群的重要成員，東部機場集團將搭建「航空+旅遊」平台，提供更多元出遊選擇。
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