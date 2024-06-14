朝陽公園煥新升級 北京最大電競中心將亮相

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

北京朝陽公園內多個新建項目即將公開，包括新浪微博電競中心、亮馬小院、貝殼劇場及中心演藝島、方舟湖二期等，隨著這些項目逐步完成，北京朝陽公園有望成為大陸領先的文化旅遊目的地。其中，新浪微博電競中心建成後，將是北京目前最大的電競主題綜合場館。

北京朝陽公園是以園林綠化為主的綜合性、多功能大型文化休憩公園，為北京市四環以內最大的城市公園，規劃總面積為288.7公頃，園內各類喬灌木10萬株以上。朝陽公園在2024年煥新升級，以城市更新為重點，通過水岸亮化工程、建設智慧公園、完善基礎設施、改造綠地等方式推進整體提升。

朝陽公園南部中心活力樂園、8號公館、網球中心、規劃藝術館升級改造也將一一啟動，而新浪微博電競中心是以原本的沙灘排球場館及附屬場地為基礎，總佔地面積約5.5萬平方公尺，預計2024年下半年完工並開始營運。

綜合《金融時報》和《北京日報》報導，大陸電競產業規模快速增長，產業鏈不斷拓展，已成為其文化產業發展的新賽道。北京則孕育大陸最早的一批電競賽事、電競俱樂部和電競企業。頭部企業加速在北京布局，電競產業進園區、電競體驗等業態進入商圈，北京市民對電競產業關注度日益高漲。

據《新京報》報導，甫於去年6月在北京經開區開園的北京智慧電競賽事中心，為北京市發展電競產業的戰略重點項目，園區用地面積6.7萬平方公尺，集中了JDG英特爾電子競技中心、電競產業綜合樓和商街等，未來還將被打造為大陸首家電競博物館。

北京 排球

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