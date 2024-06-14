首屆兩岸紅茶交流 福安共話茶事

「一盞紅茶連山海，一縷茶香牽兩岸」。第十六屆海峽論壇、第十屆海峽茶會暨首屆兩岸紅茶交流大會13日在福建省福安市開幕，兩岸茶人共續茶緣、共話茶事、共謀茶業。

中新社報導，茶是兩岸共有的文化之飲，海峽兩岸茶業交流協會會長林鍾樂表示，2014年首屆海峽茶會舉辦以來，大批台胞持續赴會，這些年越來越多的兩岸茶人共同弘揚茶文化。

台灣茶葉學會理事長陳右人說，台灣茶人會見老友之餘，還能借鏡發展台灣之紅茶產業，希望此項活動能年年舉辦並逐步擴大規模，讓兩岸茶產業維持更緊密的結合與交流，共榮共贏。

福安市種茶、製茶、產茶歷史悠久，最早可追溯至1400多年前的隋朝，是中國功夫紅茶發祥地、中國花果香紅茶發源地。茶產業是該市特色農業支柱產業，現有茶園面積30萬畝，2023年毛茶產量2.81萬噸、產值22.5億元（人民幣，下同），全產業鏈產值超120億元。

近年來，福安與台灣茶事合作交流頻繁，台灣三清製茶有限公司、大同茶業股份有限公司、瑞穗有機生態農場等茶企與福安農墾、新坦洋茶業集團開展深入合作，推出「東方美人」、「兩岸紅」等系列產品，深受市場好評，成為聯繫兩岸茶緣的又一座橋梁。

福安市委書記周祥祺說，福安將以此次大會為契機，立足福安市茶產業基礎和優勢，持續擦亮「坦洋工夫」金字招牌，用「一片葉」架起兩岸茶緣的「連心橋」。