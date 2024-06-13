陸汽車保有量第一的城市 未來3年將淘汰老舊汽車30萬輛

成都市政府13日公告《成都市推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，規劃將在3年內淘汰老舊汽車30萬輛，並新增新能源汽車30萬輛以上。

據第一財經報導，成都市發改委副主任陳健在13日的發布會上介紹《行動方案》，確立成都2027年需達成的目標，包括工業、農業、建築、交通、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上，報廢汽車回收量較2023年增加1倍，報廢汽車拆解能力較2023年增加20%，廢舊家電回收量較2023年增長35%，二手車交易量較2023年增長50%等。

在交通運輸方面，成都將推動公共領域車輛全面電動化，加快氫能示範應用，全市到2027年新增新能源汽車30萬輛以上；同時進一步加大支持依法依規淘汰老舊汽車等措施，目標是在2027年累計淘汰老舊汽車30萬輛。

為鼓勵將傳統燃油車更換為新能源汽車，成都對報廢國四及以下排放標準的燃油車，並購買新能源汽車的個人和單位，按報廢車型的大中小對應給予人民幣8千元、5千元和2千元換車獎勵；若在今年6月30日前購新能源車者，還可以再加人民幣5千元獎勵。

第一財經報導指出，成都為大陸汽車保有量第一的城市，2023年末，成都全市機動車保有量709.9萬輛，年增7.1%，其中私人汽車擁有量542.8萬輛，增長8.1%。據大陸公安部統計數據，成都2023年汽車保有量超過北京，位居全國城市第一。