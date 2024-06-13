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陸MeToo運動重要推手 黃雪琴、王建兵被控煽顛14日宣判

中央社／ 台北13日電

中國MeToo運動重要推手黃雪琴與王建兵被控「煽動顛覆國家政權」，遭羈押將屆1000天，全案明天上午將在廣州市中級人民法院宣判。儘管他們在審判過程堅持無罪，但恐面臨5年以上重刑。

援救黃雪琴與王建兵的「釋放雪餅」11日宣布，從家屬獲知，兩人被控「煽動顛覆國家政權」案將於14日上午10時在廣州市中級人民法院開庭宣判，或將面臨嚴重刑罰。

「釋放雪餅」強調，黃雪琴與王建兵遭警方任意羈押即將屆滿1000天，合法權益一直無法保障，歷經閉門審判，這將是一個極為荒謬的惡意判決，呼籲外界關注。

「釋放雪餅」指出，黃雪琴與王建兵自2021年9月19日失去自由，關押兩年後於2023年9月22日才正式開庭一審。開庭前夕，法院門口周邊連夜封路，警車和員警散布路口。儘管號稱公開審判，一審當天不允許任何人聚集和圍觀，更遑論進入法院。當天開庭，兩人拒絕承認所做所為有錯，當天法院未宣判。

據發布，在一審最後陳述中，王建兵表示：「我認為，我自己沒有要去顛覆國家政權，也沒想過要煽動顛覆國家政權。我關注的，更多的是職業病工人的社會問題」。

黃雪琴表示：「作為一名記者，我做不到保持沉默。我也知道自己不安全，遲早有一天會面對這樣的狀況，但需要承擔的後果，我願意承擔」。

針對警方的惡意控告，亂編罪名，黃雪琴自陳：「我寫的文章、所做的採訪均是真實存在的社會現象。沒有歪曲事實，也沒有攻擊國家和政府，我所做的一切，不是要去煽動顛覆國家政權，（而）是希望社會能夠改良，變得更好，讓國家變得更好」。

自由亞洲電台報導，「釋放雪餅」指出，目前黃雪琴和王建兵都有律師在「政府允許的範圍內」代為辯護，外界無法與律師進行接觸。此外，由於還在審判階段，家屬也只能等兩人轉移到監獄服刑後才可以探視。目前因為通訊受限，難以瞭解他們具體的身體精神狀況。

黃雪琴與王建兵是中國MeToo運動多起案件的重要推手。原本計畫在2021年9月20日前往英國求學的黃雪琴，在9月19日和王建兵同時無預警失聯，事後證實兩人遭警方拘留。一個月後，10月27日廣州市公安局以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」正式抓捕兩人。

廣州市人民檢察院的起訴書稱，2019年起，黃雪琴多次在境內外網路社交平台發表歪曲、詆毀或攻擊政府的言論，2020年以來也曾參與非暴力運動網課培訓，甚而開課宣揚類似行動；同樣接受過非暴力運動網訓的王建兵，也加入過中國茉莉花革命志願軍團、六四大屠殺紀念館等境外網路群組，並透過境外通聯軟體定期討論社會話題，煽動他人對政權不滿等。

黃雪琴、王建兵還被控2020年11月起，定期召集多人在王建兵的廣州租屋處等地組織聚會，借討論社會話題之機，煽動參加人員對中國政權的不滿。這也是外界認為他們入罪主因。

然而，黃雪琴與王建兵的好友小梅曾表示，起訴書列舉的「定期聚會」，只是一群為數不多但關心中國社會發展的年輕人，因為在政治高壓的環境下無法與他人傾訴，王建兵和黃雪琴才組織聚會讓大家可以交流，不會感到如此孤單。

MeToo

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