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險喪命！7旬嬤愛吃「1水果」被送進ICU 醫師揭關鍵原因

香港01／ 撰文：鄭寧
鉀是一種必須的營養素，但當血液中的鉀過多時，會影響神經、肌肉和心臟等器官的正常功能，輕者會出現乏力、惡心、嘔吐、肌肉麻木等癥狀，重則可能會對心臟造成損害並導致心臟病發作，甚至死亡。情境示意圖。圖／ingimage
鉀是一種必須的營養素，但當血液中的鉀過多時，會影響神經、肌肉和心臟等器官的正常功能，輕者會出現乏力、惡心、嘔吐、肌肉麻木等癥狀，重則可能會對心臟造成損害並導致心臟病發作，甚至死亡。情境示意圖。圖／ingimage

6月5日，黃阿婆收到一筐新鮮楊梅，忍不住一口氣吃了1斤（相當於500克）。怎料沒多久她就感覺渾身乏力，惡心嘔吐，家人立即將她送到了醫院診科。

經檢查，阿婆的血鉀竟然高達8.2mmol/L（正常值為3.5~5.5mmol/L），屬於重度高鉀血症，隨時可能引起致死性心律失常。在醫生追問下，黃阿婆才告知其患有腎功能不全已3年多。

醫生表示，「問題就出在這裡！」經過會診後，醫生立馬將阿婆收入急診ICU進行緊急降鉀，經過血液凈化等治療方案後，目前阿婆已轉危為安。

楊梅只是普通水果，為啥阿婆會險些喪命呢？急診科ICU醫生李遊宇解釋稱，「楊梅含鉀量高，每100克楊梅中的含鉀量就有149毫克，而我們人體中80%—90%的鉀由腎臟排出。正常情況下，一般人吃1斤楊梅並不會出現高鉀血症，但是像黃阿婆這樣腎功能有損傷的患者，排鉀能力弱，吃1斤楊梅就會產生致命的危險。」

高鉀血症是指由於腎臟功能受損、鉀攝入過多或應用某些藥物導致的血液鉀濃度高於5.5mmol/L的病理狀態。鉀是一種必須的營養素，但當血液中的鉀過多時，會影響神經、肌肉和心臟等器官的正常功能，輕者會出現乏力、惡心、嘔吐、肌肉麻木等癥狀，重則可能會對心臟造成損害並導致心臟病發作，甚至死亡。

急診科ICU副主任孫來芳提醒，除楊梅外，市民對其他含鉀較高的水果、蔬菜也要適量食用，不要過量攝入，特殊人群如腎功能不全的患者更要注意。同時，要定期體檢，檢查身體各項指標，如血鉀、肌酐、尿素氮等，及時發現和治療高鉀血癥的危險因素。

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文章授權轉載自《香港01》

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