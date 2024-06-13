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提款43萬元須派出所同意？吉林銀行、公安陷羅生門

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
吉林銀行取款事件引起許多關注。（圖／取自吉林銀行微博）
吉林銀行取款事件引起許多關注。（圖／取自吉林銀行微博）

近期大陸發生一起民眾從銀行提款不到10萬人民幣（約合台幣43萬元），卻被告知需要轄區派出所同意才行的事件，而隨後銀行表示此舉是為了防詐騙，但不同媒體訪問派出所的說法則不同，尤其是派出所對較晚訪問的媒體指出「沒有這個規定」，陷入羅生門。

極目新聞報導指出，6月11日網友反映其母親在吉林省長春市的一家吉林銀行支行提款，被告知需要轄區派出所同意才行，最終他們等了很久，派出所審核後，才在銀行窗口成功轉帳到另一家利息較高的銀行，且總金額才不到人民幣10萬。

6月12日吉林銀行長春遵義路支行工作人員表示，此舉是為了防範電信詐騙。工作人員指出，根據轄區派出所要求，取款2萬元（約合台幣8.5萬元）以上，需要支行工作人員向派出所報備，派出所對客戶帳戶核實後，方可取款，「主要是為了防範電信詐騙轉帳以及客戶被騙」。

至於核實客戶身分的方式有很多種，有些客戶表明取款需求後，支行工作人員線上向派出所說明，公安人員線上審核通過，客戶便可辦理，有的客戶也會遇到需要派出所工作人員到支行現場處理的情況，每位客戶遇到的具體審核情況可能不同。

同時，該支行所屬轄區派出所工作人員表示，居民有取款需求，確實需要向銀行說明用途、明細等，銀行會將相關資訊提交到派出所，工作人員核實後方可辦理，此舉主要是「核實卡裡的錢有沒有問題，防範電信詐騙」，且不僅吉林銀行，目前多家銀行均有相關要求。

但是吉林銀行客服表示，目前銀行內部未出具上述相關取款規定，不過有據點應轄區派出所要求，有相關規定，具體如何取款需按據點實際情況來。

而另外根據紅星新聞報導，6月12日下午，該媒體旗下紅星資本局致電銀行求證此事，「說明來意後，對方工作人員隨即掛斷電話」。隨後再致電該銀行所屬轄區的金安派出所。工作人員表示，「沒有此規定，正常取款即可」，「如有大額取款需求是提前向銀行報備，派出所只會核實來源不明的款項」。

取款事件受到大陸網友強烈關注，不少民眾公開批評此舉根本沒有法律依據，「錢到底是誰的？」，話題甚至在12日晚間衝上微博熱搜第一。

四川聚仁德律師事務所合夥人于全律師指出，根據大陸「商業銀行法」第29條規定，商業銀行辦理個人儲蓄存款業務，應當遵循存款自願、取款自由、存款有息、為存款人保密的原則。于全強調，取款自由是存款人的基本權利，銀行、派出所或者其他機構，均無權設置其他法定程序以外的障礙。

大陸近期傳出，有民眾想從銀行取出自己的存款竟需轄區派出所同意，引發網上熱議。（美聯社）
大陸近期傳出，有民眾想從銀行取出自己的存款竟需轄區派出所同意，引發網上熱議。（美聯社）

客戶 電信詐騙

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