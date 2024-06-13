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上海台辦主任會蔣萬安 盼兩岸春暖花開？鍾曉敏笑回很好
台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安，上海市訪團與蔣率領的市府首長代表會談約30分鐘，拜會不公開，不過場內不時傳出笑聲，鍾曉敏拜會結束也被媒體問及，有沒有跟蔣市長自拍？親自來是否還是期待兩岸能春暖花開？鍾曉敏笑容滿面回應「大家辛苦了，謝謝、謝謝關心，很好、謝謝。」
台北上海雙城論壇舉辦在即，上一次工作層級踩線團已於上月底離台，昨天上海台辦主任鍾曉敏親自拜會蔣萬安，也被認為是為今年雙城論壇探路，預計這次鍾曉敏一行人，昨天抵台後將待4天，北市府會在每天行程結束後公開當日行程安排。
由於去年2月起，台灣燈會期間，當時的上海市台辦副主任李驍東率團來台交流行程，在前往台北市政府參訪時，被媒體問及「兩岸關係是否春暖花開？」他特地停下腳步表示，一定是兩邊一起努力，「我們期待春暖花開」。今天主任鍾曉敏親自來，也被問及是否還是期待兩岸春暖花開，鍾回「謝謝關心，很好。」
至於台北市長蔣萬安今天上午與鍾曉敏等一行人拜會前，媒體也堵問這次上海方到台北市參加雙城論壇，是否層級有望市長龔正親自來？還有這次胡歌快閃訪問，是否與雙城論壇有關？蔣萬安僅面帶微笑，快步離去沒回應。
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