快訊

覆議案交鋒／綠營大咖缺席街頭宣講 內部憂「青鳥難飛」

羽球／戴資穎巴黎奧運「最後一舞」 形象影片致敬

韓國瑜嗆莊瑞雄「雞蛋挑鋼筋」…朝野唇槍舌戰2小時 國會改革覆議案21日議決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海台辦主任會蔣萬安 盼兩岸春暖花開？鍾曉敏笑回很好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏（右）今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安。記者林麗玉／攝影
台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏（右）今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安，上海市訪團與蔣率領的市府首長代表會談約30分鐘，拜會不公開，不過場內不時傳出笑聲，鍾曉敏拜會結束也被媒體問及，有沒有跟蔣市長自拍？親自來是否還是期待兩岸能春暖花開？鍾曉敏笑容滿面回應「大家辛苦了，謝謝、謝謝關心，很好、謝謝。」

台北上海雙城論壇舉辦在即，上一次工作層級踩線團已於上月底離台，昨天上海台辦主任鍾曉敏親自拜會蔣萬安，也被認為是為今年雙城論壇探路，預計這次鍾曉敏一行人，昨天抵台後將待4天，北市府會在每天行程結束後公開當日行程安排。

由於去年2月起，台灣燈會期間，當時的上海市台辦副主任李驍東率團來台交流行程，在前往台北市政府參訪時，被媒體問及「兩岸關係是否春暖花開？」他特地停下腳步表示，一定是兩邊一起努力，「我們期待春暖花開」。今天主任鍾曉敏親自來，也被問及是否還是期待兩岸春暖花開，鍾回「謝謝關心，很好。」

至於台北市長蔣萬安今天上午與鍾曉敏等一行人拜會前，媒體也堵問這次上海方到台北市參加雙城論壇，是否層級有望市長龔正親自來？還有這次胡歌快閃訪問，是否與雙城論壇有關？蔣萬安僅面帶微笑，快步離去沒回應。

台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安。記者林麗玉／攝影
台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安。記者林麗玉／攝影

上海 雙城論壇

延伸閱讀

雙城「先遣團」來訪 蔣萬安明見上海台辦主任鍾曉敏

北北基合併成一直轄市？蔣萬安：已是共同生活圈合作夥伴

中正紀念堂撤除儀隊？蔣萬安：應廣納各界意見聲音

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

相關新聞

上海台辦主任會蔣萬安 盼兩岸春暖花開？鍾曉敏笑回很好

台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，上海市台辦主任鍾曉敏今上午9點多赴北市府拜會市長蔣萬安，上海市訪團與蔣率領的市府...

提款43萬元須派出所同意？吉林銀行、公安陷羅生門

近期大陸發生一起民眾從銀行提款不到10萬人民幣（約合台幣43萬元），卻被告知需要轄區派出所同意才行的事件，而隨後銀行表示...

上海台辦主任鍾曉敏北市府拜會蔣萬安

與影星胡歌一同訪台的上海市台辦主任鍾曉敏，被認為是今年台北上海雙城論壇的先遣部隊，今天上午9點鍾曉敏率上海市訪問團赴台北...

熱愛騎車 騎行社交成新寵

每逢周末，位於武漢東湖的一家騎行俱樂部，總是熱鬧非凡。

深圳出入境 今年已破1億人次

深圳出入境邊防檢查總站通報稱，截至6月11日，2024年查驗出入境人員突破1億人次，占大陸全國總量約40％，日均查驗出入...

高校畢業季 百日千萬招聘啟動

大陸人力資源社會保障部11日宣布實施2024年百日千萬招聘專項行動，利用100天時間集中為高校（大專院校）畢業生等提供超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。