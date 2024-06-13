深圳出入境 今年已破1億人次

深圳出入境邊防檢查總站通報稱，截至6月11日，2024年查驗出入境人員突破1億人次，占大陸全國總量約40％，日均查驗出入境人員61.4萬人次，基本恢復至2019年同期水平。

新華社報導，今年以來，大陸持續擴大免簽國家範圍、國際航線運力增長、跨境消費熱等因素影響，加上廣交會、文博會、音樂節、演唱會等高頻次舉辦的經濟文化活動，深圳各口岸迎來多輪出入境客流高峰。其中6月8日至9日的端午節假期期間，深圳口岸單日出入境人員數量分別達88.8萬人次、89.2萬人次，連續兩天刷新全面恢復通關以來的紀錄。

針對大進大出、快進快出的客流特點，深圳出入境邊防檢查總站攜手港澳出入境部門建立客流預測機制，固化瞬時客流高峰疏導措施，加強移動查驗終端等新型查驗設備研發使用，最大程度保障出入境人員和交通運輸工具安全、順暢、高效通關，帶動形成跨境創業熱、消費熱、文旅熱，助力深圳成為今年大陸首個超億出入境流量城市。

與此同時，隨著大陸國家移民管理局便利外籍人員來華等多項政策的施行，外籍人員來華經商、學習、旅遊日益便利，經深圳入境來華外籍人員不斷增多。截至6月10日0時，深圳出入境邊防檢查總站累計查驗出入境外國人217.2萬人次，同比增長162.6％。