熱愛騎車 騎行社交成新寵

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近年，大陸「騎行社交」成新寵，相關產業也受惠。圖為江蘇南通的自行車騎行愛好者沿著景觀大道騎行。 （新華社）
近年，大陸「騎行社交」成新寵，相關產業也受惠。圖為江蘇南通的自行車騎行愛好者沿著景觀大道騎行。 （新華社）

每逢周末，位於武漢東湖的一家騎行俱樂部，總是熱鬧非凡。

中新社報導，這家俱樂部集騎行裝備、自行車租賃、咖啡等多元業態，來者有問詢租車事宜的遊客，想通過騎行遊覽湖濱美景；亦有途經此處的騎友，點杯咖啡，圍坐暢談騎行經驗、分享騎行路線。

「今年，俱樂部客流比去年同期翻了三四倍。」俱樂部創始人妮可（化名）說，開辦俱樂部，就是想給騎友提供分享、展示的平台，傳遞綠色低碳的生活方式，熱愛騎車的人很純粹，不問職業、年齡，大多都不追求競速，只為放鬆解壓。騎行能認識很多優秀騎友，聽到不同的故事。 　　

曾經喜歡宅家的河南小伙席平說，閒暇時常約三五好友騎行，「我在湖北結識的朋友比家鄉還多。以前想去吃燒烤，總猶豫距離遠，現在踩上自行車就和騎友們相聚於燒烤店了。」

因熱愛騎行，來自上海、杭州、長沙等地的5名青年成為無話不談的好朋友。前不久，他們在浙江千島湖完成140公里環湖騎行。據隊長竇星宇介紹，大家原是一個美食群的網友，聊天時發現都愛騎車，便策畫了這次活動。一行人有的負責帶隊，有的負責租車、訂餐，還不約而同帶來家鄉特產。這次經歷讓湖南隊友周諦思難忘。她說，在同伴鼓勵下，用6小時完成了挑戰。 　　

武漢一家自行車店店長牛寧說，20年前，人們買自行車多是為了出行代步，或者給孩子上學用，如今自行車漸成了社交密碼，甚至是時尚單品。此外，消費者更追求個性化騎行，注重自行車改裝，騎行水壺、騎行褲、車尾燈、運動相機等裝備受青睞。

據中國自行車行業協會數據，2023年大陸價格千元人民幣以上的自行車產量達1215萬輛，同比增長15.1%，高端運動型自行車銷量增長超10%，騎行服飾銷量也大增。

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