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供水形勢不容樂觀 河南一縣已57天無有效降雨

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
6月5日為中國傳統24節氣中的芒種節氣，圖為河南平頂山農民正駕駛農機翻耕田地，但河南多地已經傳出旱情。（中新社）
6月5日為中國傳統24節氣中的芒種節氣，圖為河南平頂山農民正駕駛農機翻耕田地，但河南多地已經傳出旱情。（中新社）

高溫少雨影響，大陸河南氣候中心12日發布乾旱橙色預警，洛陽、南陽、鄭州、周口、駐馬店等地達到重旱等級以上，並已持續10天。其中駐馬店市確山縣已連續57天無有效降雨。

依照分級標準，重旱為土壤出現水分持續嚴重不足，土壤出現較厚的乾土層，植物凋萎、葉片乾枯，果實脫落，對農作物和生態環境造成較嚴重影響，對工業生產、人畜飲水產生一定影響。

河南氣候中心指出，預計12日至20日，乾旱天氣和範圍將進一步發展。甘肅天池水業11日發出《節約用水倡議書》稱，受高溫少雨天氣影響，水源地水位持續下降，供水形勢不容樂觀。

山東省一自來水公司也提到，因天氣晴熱無雨，用水量持續攀升。雖然各水源地設備已全力運轉，但水廠蓄水明顯下降，用水高峰期的時候，高區用戶和管網末梢用戶水量不足。

一名山東農民告訴《新京報》記者，最近乾旱缺水，附近很多地區的水庫都接近乾涸，由於取水澆地需要排隊，家人每天凌晨兩三點就要排隊取水，農園裡的桃子也已減產約三成。

另一山東防汛抗旱指揮部工作人員表示，往年沒有出現像今年這樣乾旱的情況，縣內當前基本上能放水的都在放水，包括河道向下挖一挖有水的話也會嘗試，水庫有水的會想辦法放水，甚至抽水以緩解旱情。

高溫

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