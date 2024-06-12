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大陸教育部推20條措施 在福建建設「兩岸教育融合」示範區

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸教育部推20條措施，在福建建設「兩岸教育融合」示範區，支持台生在閩求學、台師在閩安居樂業。（濟南日報）
大陸教育部推20條措施，在福建建設「兩岸教育融合」示範區，支持台生在閩求學、台師在閩安居樂業。（濟南日報）

大陸教育部官網12日發布「若干措施」最新文件，主要包括「支持台生在閩求學」、「支持台師在閩安居樂業」、「支持閩台深化教育交流」、「支持閩台大學深度合作」、「支持閩台職業教育產教融合」、「支持福建提供優質均衡教育服務」等6方面、20條舉措。

大陸教育部指出，為深入貫徹落實「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，近日發布「教育領域支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」（簡稱「若干措施」）。

陸教育部稱，「若干措施」發布，對於深化兩岸教育領域交流合作、推動福建建設兩岸融合發展示範區、打造台生台師登陸的第一家園具有積極作用。

但除了前述提到六個主要層面，官網並未進一步披露六個方面下頭共20條舉措的具體內容。

台大 教育部 福建

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