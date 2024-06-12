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霞浦媽祖走水 閩台民眾祈福

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

6月10日，農曆五月初五端午節，素有「媽祖行宮之尊」美譽的松山天后行宮所在地——福建省寧德市霞浦縣松山街道松山小漁村上演別具風情的「媽祖走水」和「龍王朝聖母」民俗活動。其間，霞浦縣台港澳辦邀請在霞台商、台青20餘人參加。　

中新社報導，龍舟賽前、鼓樂聲中，村民們將龍舟的龍首和龍尾抬到松山天后行宮進行清洗、朝拜、祭祀，並在龍頭繫上紅綢帶，插上媽祖令旗，然後重新安放到龍舟上。　

隨後，當地的媽祖信眾統一著裝、鳴鑼開道，抬著媽祖神像來到天后湖的彩船上，信眾和樂手們分別站立在媽祖神像兩邊，和彩船在天后湖面上繞行。5條龍舟則緊跟其後浩蕩前行，形成「龍王朝聖母」的場面。

船隊靠岸時，信眾們將坐著媽祖金身的轎子抬高又放下，不斷上下沾水36下，以此祈求平安吉祥、漁業豐收。緊接著，龍舟賽拉開序幕。

來自台灣新北市的台胞高宏翊說，「媽祖信仰在台灣很濃厚，兩岸一家，希望愈走愈親」。

「媽祖走水」是當地民眾紀念媽祖海上救父、救兄和保護遇險漁船民而開展的一項民俗活動，在霞浦縣傳承已有數百年歷史，2017年被列入福建省非物質文化遺產名錄。

媽祖 龍舟賽

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